台中豬瘟防疫採檢慢10天 議員砲轟違反SOP成破口

台中爆非洲豬瘟案例，台中市多名市議員質疑農業局稱「該做的都做了」，實情是10月10日養豬場已有豬隻死亡，動保處14日前往訪視未採樣檢體送驗，拖到20日才採樣，違反農業部非洲豬瘟防檢SOP，更錯失10天「防微杜漸」黃金時間，造成防疫破口疑有重大行政疏失。

台中市議員周永鴻指出，農業部公告的《豬瘟防疫標準作業程序》，明確規定：「獸醫師於執行業務發現動物罹患、疑患或可能感染豬瘟時，應於24小時內通報當地動物防疫機關」；並要求「出現疑似或異常狀況，即應採血送檢」。

但從農業部的報告可見，10月10日梧棲養豬場已出現豬隻死亡，獸醫雖以肺炎用藥治療，但14日動保處前往訪視時，竟以「已在診治中」為由未採樣，直到10月20日死亡豬隻破百，才採樣送農業部檢驗並驗出病毒核酸陽性延誤10天，與SOP所要求的「24小時內通報」嚴重不符。

周永鴻痛批，若14日訪視時及早採樣送檢，疫情可提前掌握與控制，中市府防疫反應遲頓，讓中央防疫單位被迫強力介入，也讓全國防檢人員與民眾多年努力守住的「非洲豬瘟非疫區」地位一夕破功，農業局在事件中出現基層宣導不足、現場判斷錯誤，到採樣通報延誤等連串的疏漏與失職，「盧市府不是能做的都做，而是能推的都推」。

市議員黃守達也說，第一線人員很辛苦，但絕不是行政怠惰的藉口，過去中央地方與民間共同努力，成功防堵疫情，讓台灣成為亞洲唯一同時達成「三大豬病非疫國」的典範，生鮮豬肉輸日在望，如今卻可能因怠惰與遲疑而前功盡棄，讓人非常遺憾與難過。

黃守達說，盧秀燕稱地方會跟中央緊密合作，希望不是風頭上說一套，做又是另一套；事件已非台中市自己的事情，是關乎全國畜產、經濟與民生的重大危機，已經錯失防微杜漸關鍵時機，台中市不能再踏錯任何一步。

