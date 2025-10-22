「我是中國人」能抵5％國防預算？ Kolas：被國際笑掉大牙

Kolas 引述媒體報導指出，美國總統川普20日會見澳洲總理艾班尼斯，簽署關於印太軍事安全的稀土協議，也確認「AUKUS」不會停擺。（圖取自Kolas臉書）

國民黨主席當選人鄭麗文競選期間曾反對台灣國防支出提升到GDP的5%，還主張要讓台灣人都能自豪、自信的說「我是中國人」，引發國內議論。前總統府發言人Kolas Yotaka在臉書發文指出，隨著美國總統川普表態支持AUKUS協議，台灣更應自保、提高國防預算，若以為可以拿「中華民族偉大復興」、「我是中國人」當國防政策，會被其他國家笑掉大牙。

Kolas 引述媒體報導指出，美國總統川普20日會見澳洲總理艾班尼斯，簽署關於印太軍事安全的稀土協議，也確認由拜登任內組成的「AUKUS」不會在川普任內停擺，會繼續強化核潛艇產能，都是為了抵制中國；川普驕傲的說他終結了許多戰爭，現在唯一尚未解決的是俄烏戰爭，川普也被現場媒體追問「台灣咧？」

被問及中國國家主席習近平可能下令入侵台灣，AUKUS能否發揮震懾效果？川普回應，他認為是，但不認為需要用到這些，美國和中國可以相處得好，中國不會想這樣做，並強調美國是迄今世界最強大的軍事力量，沒有人會想找麻煩，當然這不代表台灣不是習最想要的目標，但他沒有看到任何事情發生。

Kolas表示，澳洲智庫和美國媒體認為川普太樂觀，因為中美雙方的軍力差距已拉近，明眼人都知道川普的克制是為因應即將來臨的美中關稅談判，川普充滿外交辭令的回答，是總統級人物該有的客氣。

Kolas指出，美國與澳洲尚且需要強化武裝，台灣更應該要自保、提高國防預算，任何人若以為「中華民族偉大復興」、「我是中國人」口號可以等同於國防政策，會被其他國家笑掉大牙。

