前民進黨工黃取榮發展共諜網 高院首開庭

前民進黨黨工黃取榮被訴替中國在台發展共諜網，並求刑12年，高等法院今首度開庭，被提訊的黃取榮面對媒體鏡頭，低頭不語。（記者楊國文攝）

前民進黨黨工黃取榮被檢方查出遭中共收買為共諜，再吸收同為民進黨黨工邱世元、賴清德總統辦公室前諮議吳尚雨、前外交部長吳釗燮秘書何仁傑等人洩漏重要機密給中方，高檢署依國安法發展組織罪起訴黃取榮，並求刑12年，高等法院今首度開庭，黃取榮面對媒體鏡頭，快閃進入法庭。

高院下午提訊黃取榮時，媒體問「為何要擔任共諜」、「為什麼要出賣國家」？黃低頭不發一語。



另外，黃取榮、邱世元、吳尚雨、何仁傑4人觸犯國家機密保護法等罪，因為一審管轄是台北地檢署，北檢將4人起訴後，北院今年9月判黃10年、邱6年2月、何8年2月、吳4年，已上訴高等法院審理中。

檢調調查，民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮曾在中國經商，2017年遭中國情工機關吸收，返台替中國發展共諜網。黃取榮先吸收邱世元，安排邱赴中國、澳門等地與中國情工人員見面。

不久，邱世元介紹吳尚雨、何仁傑給黃取榮，黃再向吳、何刺探政府重要情資，何從2022年底至2023年，將時任外交部長吳釗燮與中南美洲友邦等國使節談話、會議紀錄等公務機密，傳送給黃，黃撰寫報告傳送中方。

另外，吳尚雨則將2023年7月至2024年1月間賴清德出訪巴拉圭行程，賴為自己的總統選舉、其他立委候選人站台行程共4份資料，以LINE傳送給邱，邱再轉交給黃，黃則洩漏給中方；黃、邱共收受中方工作報酬607萬7500元、221萬6924元。

因國安法發展組織罪一審檢察管轄機關是高檢署，高檢署偵查後將黃取榮起訴，並求刑12年，移請高等法院審理。

另外，北檢今年6月依違反國家機密保護法、國安法等罪起訴黃取榮4人，北院審理時，黃取榮、何仁傑否認犯行，邱世元、吳尚雨坦承犯行，法官裁定黃4人均收押禁見，今年9月25日將黃4人判4年至10年不等徒刑，全案上訴高院審理。

