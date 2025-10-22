召開非洲豬瘟中央災害應變會議 卓榮泰指示台中設前進指揮所

行政院長卓榮泰將於今天下午召集主持「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議，卓揆在會中表示，請農業部在台中設前進指揮所由副首長擔任主持，先行做好籌備工作，向國人立刻說明最新狀況。（記者鍾麗華攝）

我國已成功防堵非洲豬瘟7年，農業部今緊急公布台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，行政院長卓榮泰下午召集主持「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議，卓揆在會中表示，請農業部在台中設前進指揮所，農業部提出有效的阻絕擴散因應措施，且要落實到底，同時所有防疫重點環節，全面加以重新檢驗，尤其要加強邊境走私查緝，以及各項肉品檢驗頻率。

卓揆表示，針對疑似案例已作出4點裁示，一、落實疫調工作，確認病因並全面檢討來源；二、穩定市場供應、調節冷凍肉品釋出，並優先供應校園營養午餐；三，在台中設置設立前進指揮所，用最高標準應處；四，即時向民眾說明最新情形，並提供正確資訊，讓民眾安心，同時要盡國際義務，向國際進行必要的通報。

卓揆強調，今年是台灣在動物防疫史上非常重要的一年，5月才正式成為三大豬瘟的非疫國，這是在防疫工作上重要突破，也是公共治理上的國家實力。農業部從2020年推行3階段傳統豬瘟撲滅計劃，2018年以來，政府與國人全力防堵非洲豬瘟入侵，這項努力是公私部門、中央與地方跨領域合作，是多年努力才得到的成果，此刻面對這樣案例，政府必須展開最高的警戒、進行有效防範措施，提出各項積極應變計劃，才不致讓過去多年來許多人努力被抹殺。

卓揆表示，他要求加強3點，為避免民眾不安，政府會持續把關食安，希望國人能夠在此時支持中央、地方通力合作的各項防疫作為。

卓揆說，希望國人支持中央地方政府合作的各項防疫作為，農業部提出有效阻絕擴散的因應措施，各項措施務必徹底執行，不得放鬆。此外，每個防疫重點環節，全面加以重新檢驗，尤其加強邊境走私查緝，以及加強各項肉品檢驗頻率。他也要求教育、環保、農業、海關等所有部會與單位應提出因應作為，務必讓此案在最短時間、最小範圍做最有效的損害控管。

