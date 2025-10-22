干涉法官權限?柯案檢方不斷提抗告 吳宗憲提修法...司法院回應了

國民黨立委吳宗憲今在司法及法制委員會上質疑，檢察官有無限抗告權，在移審後等同干涉法官的權限他認為應對此修法，並要求司法院研議。（記者楊心慧翻攝）

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲陷入京華城案、政治獻金案，上月8日以七千萬元交保，台北地檢署提抗告後，高等法院一度撤銷發回，最終北檢不再抗告。國民黨立委吳宗憲今在司法及法制委員會上質疑，檢察官有無限抗告權，在移審後等同干涉法官的權限，他認為應對此修法，並要求司法院研議。司法院允諾在三個月內給研議結果。

吳宗憲質詢時指出，目前案件「移審到法院後，出現無限抗告」的問題，目前法律規定，檢察官起訴到法院後，不能再聲請羈押，但現在實務上很荒謬的是，不能聲請羈押，卻可以不斷抗告。

吳宗憲表示，法官論壇也在吵「檢察官起訴後，到底能不能再對法官『要不要羈押』這件事不停地抗告？」實務上確實有個案，檢方把案子移審到法院後，法官想羈押，但檢察官不停抗告，論壇上還有人特別寫文提醒其他法官同事：「不要因為厭惡這個人而量刑或處分。」白話文就是不能因討厭就加以處罰。

吳宗憲接著說，目前的狀況是檢方起訴到法院後，照理證人、卷證都已到法院；然而對於承審法官「要不要羈押」，檢方卻能無限抗告，法官是否應立於中立、公平的立場審判？審判必須依據證據，對嗎？司法院副秘書長王梅英回答，當然是依據庭上呈現的證據與法則。

吳宗憲詢問王梅英，針對檢方起訴、移審到法院之後，仍可一直不停抗告這件事，是否有存在必要？

王梅英表示，依現行審判結構，檢察官、被告、辯護人都是當事人，對法院之裁定得提起抗告，這是現行法制；若法院裁定被撤銷後再重新裁定，針對檢察官能否不限制次數地抗告？是否要對檢察官或其他當事人的抗告權設限？這在政策上都可討論。

吳宗憲主張應修法，審判中檢察官不得再對「羈押或交保」的裁定提抗告，他支持偵查中檢察官對裁定提抗告，但一旦移審到法院，就應由法官承擔責任，檢察官能做的是提醒法官，在起訴或卷證中把建議繼續羈押的理由列清楚，必要時法官可傳喚檢察官陳述，但最終是否羈押，應尊重承審法官的獨立判斷，他要求司法院對此研議。

王梅英回應，可以研議，但此論點也要同時考量現行是「兩造對審」結構；若限制檢察官的抗告權，被告遭裁押時是否也要限制其抗告？若只限制單方，會有衡平問題，因此我們會整體評估，由於還要開諮詢會、多加意見，預計三個月可以給研議結果。

