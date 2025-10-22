為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨：對中國大陸要的是和平 「親美、友日、和陸」路線不變

    2025/10/22 15:32 記者施曉光／台北報導
    國民黨文傳會主委林寬裕。（資料照）

    國民黨文傳會主委林寬裕。（資料照）

    11月1日即將就任國民黨主席的鄭麗文日前表達期盼與中共中央總書記習近平見面，中國國台辦今日回應希望國共兩黨在「九二共識」、反台獨的基礎上推動兩岸和平，國民黨文傳會主委林寬裕回應表示，國民黨的路線非常清楚，就是「親美、友日、和陸」，「對於大陸我們要的是和平，這個路線一定會繼續往下走。」

    有關黨主席選後，戰鬥藍召集人趙少康等人被部分黨內點名為戰犯，林寬裕表示，選舉的激情已經翻頁並過去了，相信國民黨接下來只會更團結、更強大。

    至於鄭麗文日前受訪表示，2028大選國民黨的明星不只有一位，林寬裕表示認同，他說，國民黨內的明星確實不只有一位，最後究竟由誰代表參選2028，屆時一定會透過黨內民主機制產生，而且他相信鄭麗文及黨內會一起共同決定派出最強的人選。

    有關綠營質疑國民黨立委先前提案刪除預算，影響政府這次處理非洲豬瘟，國民黨發言人鄧凱勛回應，相關天災問題朝野應該不分顏色，而不是每次事情發生後，民進黨政府就想要卸責，民進黨不管發生天災人禍，在第一時間想到的都是打口水戰，他希望民進黨要拿出擔當，不要只會打口水戰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播