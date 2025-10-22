為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    宜蘭縣長選舉》綠營派林國漳、藍營未定 民眾黨陳琬惠堅定參戰

    2025/10/22 15:49 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨前立委陳琬惠。（資料照）

    2026年宜蘭縣長選舉，民進黨已底定由律師林國漳出戰，國民黨目前則有國民黨立委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德等人有意參選，但仍未定。相較之下，民眾黨前立委陳琬惠早於2020年起就深耕宜蘭迄今，她今向本報強調，參選明年宜蘭縣長是當初民眾黨前主席柯文哲對她的託付，並透露目前尚無討論藍白合作等議題。

    對於藍綠候選人的評價，陳琬惠表示，林國漳是位專業的律師人才，過去在宜蘭也有投入一些公益的活動，但相對來說是個政治素人民眾對他會比較陌生一些，自己近期在跑一些大型地方活動時也會遇到林國漳。

    陳琬惠補充，國民黨立委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德則分別代表中央、地方的形象，吳宗憲對中央較為熟悉，張勝德則是對地方的需求上較為熟悉，兩人各有優缺。

    至於是否有意，循民眾黨主席黃國昌向國民黨喊話「新北藍白」的模式與國民黨談？陳琬惠說，參選明年宜蘭縣長是當初民眾黨前主席柯文哲對她的託付，迄今也沒有人告訴她還有其他的可能性，包含做民調或藍白合等。

    陳琬惠強調，從去年卸任立委後，她就一直在為參選做準備，若以這幾位候選人來說鄉親對她的熟悉度會比較高。

    此外，有關提名作業何時展開？陳琬惠透露，她本身也是選決會成員之一，現在會先以「先易後難」為準則，先從現任縣市議員的地區進行，而縣市長提名作業應該不會拖過農曆年前，早一點底定會比較好。

