藍白齊挺高虹安連任！民眾黨「這4縣市長」要等鄭麗文上任談

民眾黨主席、立委黃國昌今在立法院受訪，就時事議題發表看法。（記者王藝菘攝）

迎戰2026年縣市長選舉，藍綠白三黨積極備戰，民進黨今搶先完成第一波提名。民眾黨在提名作業上仍需待國民黨主席當選人鄭麗文上任後，才能展開藍白合談判作業，除新北市民眾黨主席黃國昌、宜蘭縣陳琬惠、嘉義市張啓楷外，竹北市長民眾黨也將提名人選。

民眾黨黨政人士透露，民眾黨在2026縣市首長佈局上，除現已確認的新北市黃國昌、宜蘭縣陳琬惠、新竹市高虹安、嘉義市張啓楷外，目前正如火如荼地尋覓、討論竹北市長人選。

在藍白合選區上，目前僅確定國民黨會禮讓新竹市一席，高虹安仍將以無黨籍身分尋求連任，但新北市、宜蘭縣及嘉義市仍要等待國民黨新任黨主席鄭麗文11月1日上任後，相關黨務高層人選底定、選決會成員出爐，藍白才能開始討論是否合作。

不過，該名黨政人士也說，鑑於民進黨已公布首波縣市長提名名單，更預計在一月底前完成全部提名作業，黨內縣市長人選也希望能在農曆新年前完成提名，好讓參選人能在過年期間掃街、拜票。

