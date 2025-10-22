國民黨主席鄭麗文公布首波人事 李乾龍、季麟連任副主席

前國民黨秘書長李乾龍未來將出任國民黨副主席兼秘書長。（資料照）

國民黨主席當選人鄭麗文辦公室今日下午發布新聞稿，對外公布鄭麗文未來第一波黨部人事安排，將由前國民黨秘書長李乾龍擔任國民黨副主席兼任秘書長，前黃復興黨部主委季麟連擔任副主席。

鄭麗文辦公室指出，其餘黨務人事包括一級黨務主管人選，將待鄭麗文徵詢後，再行陸續公布。

此外，鄭辦表示，第22屆第一次全代會預定於11月1日舉行，交接小組也將盡速展開黨務交接工作。

由於季麟連曾經批判國民黨中央廢除黃復興黨部的作法是乾綱獨斷，媒體今日詢問國民黨文傳會主林寬裕，是否擔心鄭麗文的人事布局將導致國民黨未來走向倒退路？林寬裕回應，國民黨這4年來在現任黨主席朱立倫的帶領下，推動年輕化、內造化，並且贏得多項選舉，種種路線已經贏得多數選民的認同，他堅信新的黨主席會繼續當前的成果，並爭取更多的民眾支持。

至於是否擔心未來黃復興黨部會重新恢復，再度出現「黨中之黨」的情形？林寬裕說，這些狀況相信不會發生，原因是這次黨主席選舉過程中，大家都看到黨員自主投票，很多人認同國民黨目前的路線，目前由朱立倫定調的組織內造化、精簡化、扁平化，都是因應時代的需求，國民黨能跟得上時代，永遠會以迎合時代的方法打好每一場選戰。

