民進黨拍板首波4縣市長提名 賴清德：盼為地方開創新局

兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

迎戰2026年縣市長選舉，民進黨選對會建議徵召立委王美惠參選嘉義市長、立委陳瑩參選台東縣長、立委何欣純出戰台中市長、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳角逐宜蘭縣長，今天（22日）由中執會拍板通過。兼任民進黨主席的總統賴清德引述已故美國眾議院議長歐尼爾名言「所有的政治都是地方政治」，盼候選人提出為地方開創新局的政策，並獲得選民最大支持。

民進黨今天下午召開中執會，由發言人吳崢會後轉述。賴清德表示，經過選對會諮詢地方各界意見，並充分討論後，今天中執會將針對「2026年台中市長、宜蘭縣長、台東縣長及嘉義市長提名候選人名單」的提案，進行討論議決。



賴清德說，他首先要報告，此次建請徵召提名的4個縣市長候選人，有3位是傑出的國會戰將：何欣純、陳瑩、王美惠，以及1位備受推崇的法律人林國漳律師，他們都是長期深耕地方，十分了解縣市發展所需，且深受肯定的卓越人才。

賴清德表示，他從政以來，深知成功的國家治理，可以造福人民，幫助國家整體發展，而一切的政治治理，都是從地方開始，有好的地方政治，才會有好的國家政治。像是高雄市，在歷任民進黨籍市長及團隊用心治理下，解決各項的問題。從過去黃色小鴨的城市行銷，到現在的演唱會經濟，不但讓高雄成功躍升為國際矚目的城市，也讓世界更多人認識台灣這美麗的國家。

賴特別提到，誠如歐尼爾（Tip O'Neill）說過，「所有的政治都是地方政治」，因為地方政治每踏出正確的一小步，不斷累積，國家才有機會大步向前。

賴清德強調，明年的地方大選，不論是對黨、對地方，乃至對國家來說，都非常重要。因此，民進黨必須以最謹慎、負責的態度，舉薦優秀的縣市長人選，來為人民服務，讓台灣的發展能持續向前邁進。不論是今天要討論議決的4位提名候選人，還是未來提名的人選，希望都能夠加倍努力、勤走地方，了解人民所需，提出為地方開創新局的政策，獲得選民的最大支持，謝謝大家。

