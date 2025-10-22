出席黨團幹部佈達授證 朱立倫：中央、地方黨部月底總辭建立慣例

國民黨主席朱立倫表示，為了建立慣例，包括黨主席、副主席、秘書長、一級黨務主管等所有相關專職幹部，以及各縣市地方黨部主委，總計211人都將統一在本月底提出總辭，這是為了尊重新主席鄭麗文的任命權。（資料照）

國民黨上週六選舉產生新任黨主席鄭麗文，並將於11月1日全代會舉行新舊任黨主席交接儀式。國民黨主席朱立倫今日下午出席立法院第11屆第4會期黨團幹部佈達授證典禮時指出，為了建立慣例，包括黨主席、副主席、秘書長、一級黨務主管等所有相關專職幹部，以及各縣市地方黨部主委，總計211人都將統一在本月底提出總辭，隨他同進退，這是為了尊重新主席鄭麗文的任命權。

朱立倫並指出，因為他是10幾年來第一個做完4年完整任期的黨主席，過去沒有這個機會，因此這次可以建立完整的慣例，並期許國民黨未來在新黨主席帶領下會團結、更強、更好，他也祝福鄭麗文可以帶領全黨團結勝選。

此外，國民黨中常會今日也通過核備組發會報告這次黨主席、黨代表選舉結果，全體與會人員以鼓掌方式恭賀鄭麗文當選新主席。

朱立倫表示，立法院是國民黨最重要的力量，而民意是一切依規，國民黨雖然是在野黨，但也是最大黨團，所有民眾期待都要透過立法院通過福國利民的法案與預算，國民黨更要代表民意強烈監督，這是做為立委的天職，過去1年半來國民黨團都非常團結、表現優秀，新會期仍將身負重任，除了日前已通過有關普發現金的特別預算，接下來還有很多重要的民生法案以及總預算案與國防特別預算案。

有關國防特別預算案，朱立倫指出，金額之大，影響之深，將影響未來數10年台海之間的國防戰略，國民黨的立場絕對支持國家安全以及強有力的國防，但還是必須站在納稅義務人的角度進行監督，11月本來是國造潛艦下水的時候，花了這麼多經費的潛艦，但目前看來跳票的機會很高，而且可能會一再延宕，這對國防戰力的影響很大。

此外，朱立倫還說，國民黨支持對美軍購，但武器交付不能一再延宕，至於政府要建構的「台灣之盾」總金額究竟多少，國民黨也要全面了解，像是美方第一階段要收取多少錢，國民黨都必須站在人民的角度監督。

朱立倫說，對於軍公教關心當前停砍或減砍不公的軍公教年改問題，國民黨應該努力協商所有在野黨團，他也希望執政黨要共同支持。

