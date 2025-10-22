高市團結內閣藏玄機 學者曝台日合作「三軸」推進

當代日本研究學會常務監事、高雄大學政治法律系系主任楊鈞池。（記者方瑋立攝）

日本首位女首相高市早苗「團結」內閣名單出爐，學者今（22）日指出，高市早苗新內閣對台灣安全與印太戰略影響重大，尤其在海上安全、供應鏈與科技安保三大面向上，可望深化日台合作，強化區域防衛與科技韌性。

財團法人國策研究院與中華民國當代日本研究學會今天舉辦「2025日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談，由當代日本研究學會會長王宏仁主持，邀請該會副會長何思慎、國策院院長田弘茂、副院長郭育仁，以及台新新光金控首席經濟學家李鎮宇等學者專家與談。

當代日本研究學會常務監事楊鈞池指出，高市早苗過去多次明確表達對台友好立場，包括2021年支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，2024年主張日台應建立「準安全聯盟」，今年4月率國會代表團訪台，與總統賴清德等政要會晤，並公開強調台日可在半導體供應鏈、經濟安全保障及AI科技等領域強化合作，「高市的對台政策方向與工具都已具體化，未來可望進入政策落地階段」。

海上安全、供應鏈韌性、科技安保並進

楊分析，從最新內閣人事亦可觀察日台合作方向。官房長官木原稔曾任防衛大臣、長期關注台灣議題，未來可作為推動台日政策的核心樞紐；國土交通大臣金子恭之為日華議員懇談會（日華懇）成員，主掌國土開發與海上保安廳事務，海保與我國海巡署已展開定期聯演與交流，未來在海上保安、航安與搜救等實務合作將更緊密。

楊指出，外務大臣茂木敏充則曾主導日方贈台AZ疫苗，展現對台友好；防衛大臣小泉進次郎的選區位於美軍第七艦隊母港橫須賀，對日美安保體系運作熟悉，亦可強化日美台戰略連動。

楊說，高市更在21日記者會中透露，日本將提前修改防衛三文件，並有意在任內突破GDP 2%的軍費門檻、推升至3.5%。這項計畫將結合「安保產業資本主義」與「數位防衛經濟圈」構想，推動AI、量子與資安等戰略技術產業鬆綁，象徵日本正式將國防、產業與科技標準整合為一體。

楊鈞池指出，台日合作可沿三條主軸發展。第一，海上安全：海上保安廳與我國海巡署的聯演與執法合作，將擴大至港口、電纜與航行通報機制；第二，供應鏈韌性：半導體、AI與關鍵材料合作可延伸至標準制定與投資審查；第三，科技安保：聚焦資安與假訊息防護，建立共同應變機制，「這三條線連在一起，就是新的印太安全網。」

當代日本研究學會秘書長劉奇峯則表示，高市新內閣將重啟日本在「四方安全對話 （QUAD）3.0」中的制度化角色，以技術主權為核心、把新興科技納入外交與安保戰略。他認為，高市曾任經濟安保大臣，對出口管制、關鍵技術與智慧財產保護非常熟悉，會延續並強化安倍時期的科技外交路線。

「3+2」安保布局恢復「印太穩定器」角色

劉指出，高市的外交安保布局可稱「3+2」，包括3名資深要角，曾任防相的官房長官木原稔，專長是危機應變與情報協調，經產大臣赤澤亮正則是前運輸省官僚，過去一年主導對美關稅談判與產業政策，外務大臣茂木敏充也曾任經產相，也主導過TPP、日英EPA，熟悉外交路徑，再搭配防相小泉進次郎與經濟安全保障大臣小野田紀美2個新面孔，兼具經驗與創新，展現黨內團結，有助於未來外交安保政策的執行。

他認為，高市本人曾任經濟安保大臣，推動經濟安全保障推進法，對半導體、AI、量子等技術的出口管制與投資管制經驗豐富，外交思維將受其過去經驗影響，把「技術主權」推為主要議程，視科技為戰略安全的延伸；新興科技、出口管制與相關技術調控將在日本外交安保上扮演重要角色。

另，劉奇峯指出，日印關係也將因高市上任而加速升溫，若美印因貿易或對中立場摩擦，日本可能重新成為「穩定器」的角色推進印太戰略。在東協方向，劉研判，日本將持續提供海上巡邏船、強化制度性合作，並透過ODA資金推動綠能與數位轉型。

他強調，日本正用技術外交深化印太承諾，台灣應把握契機，善用台美合作的全球合作暨訓練架構（GCTF）平台，以及日印澳三邊供應鏈彈性倡議（Supply Chain Resilience Initiative, RSCI），從AI、資安到海情情報等領域，爭取標準制定與制度參與。

劉也指出，高市新內閣中木原稔、茂木敏充、金子恭之與小泉進次郎4人掌握外交與海防關鍵職務，台灣若能善用與日本既有的海巡合作與技術對接機制，從低門檻的航安與資安合作起步，逐步建立具體的安全體系。

