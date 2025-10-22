黃國昌岳父恆合建設挨轟！詹凌瑀：遇到老婆家的事屁都不敢放

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

鏡週刊今日爆料，民眾黨主席黃國昌岳父高熙治的「恆合建設」建案爭議多，被住戶抗議。主打「居住正義」的黃國昌稱週刊找舊聞來攻擊。但媒體人詹凌瑀指出，部分內容並非黃所指的「舊聞」。她也表示，「大家有沒有發現，黃國昌碰到老婆家的事，一個屁都不敢放？」因為他的岳父就是他最大的金主，沒有岳家的支持，他什麼都不是。

詹凌瑀今日在臉書發文表示，週刊今日爆料恆合建設爭議，包括「阻逃生通道、用易燃建材」，被住戶抗議拒絕入住，不只不反省檢討道歉，反而威脅要沒收400萬元違約金。「這不就是標準的黑心建商嗎？」結果最愛高舉「居住正義」大旗的黃國昌表示，毫無所悉，一切依法辦理，並批評鏡週刊對他潑糞不成，就找舊聞來攻擊岳父很丟臉。

但詹凌瑀指出，鏡週刊今天寫的其中一個恆合建設黑心宅，是在捷運台電大樓站旁邊的「大安Money賦寓」，住戶今年4月反應，建商態度惡劣，完全不理；另外，去年6月，恆合建設位於台北市中山區長春路上的建案「恆合鈺璽」，遭民眾爆料未經許可就「偷跑」施工。「這也不是舊聞喔！」

詹凌瑀表示，黃國昌碰到老婆家的事，一個屁都不敢放，因為他的岳父就是他最大的金主，沒有岳家的支持，他什麼都不是。從最近一連串爆出的風暴來看，黃國昌的狗仔軍團，背後出資者也是岳家的人（昨天曝光的小姨子高翬），他當初能拿出3000萬現金救柯文哲，也是老婆高翔親自送錢。至於背後有沒有中資或港資？有沒有可能也透過岳家的各種公司層層轉移？詹凌瑀說，「不知道，但這是很合理的懷疑。」

最後，詹凌瑀提到，為什麼岳家會願意投資黃國昌呢？「或許黃國昌也是一顆棋吧！黑心建商碰上黑心政客，一拍即合，互相利用，何樂而不為！」

