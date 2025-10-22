為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌岳父恆合建設挨轟！詹凌瑀：遇到老婆家的事屁都不敢放

    2025/10/22 15:29 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    鏡週刊今日爆料，民眾黨主席黃國昌岳父高熙治的「恆合建設」建案爭議多，被住戶抗議。主打「居住正義」的黃國昌稱週刊找舊聞來攻擊。但媒體人詹凌瑀指出，部分內容並非黃所指的「舊聞」。她也表示，「大家有沒有發現，黃國昌碰到老婆家的事，一個屁都不敢放？」因為他的岳父就是他最大的金主，沒有岳家的支持，他什麼都不是。

    詹凌瑀今日在臉書發文表示，週刊今日爆料恆合建設爭議，包括「阻逃生通道、用易燃建材」，被住戶抗議拒絕入住，不只不反省檢討道歉，反而威脅要沒收400萬元違約金。「這不就是標準的黑心建商嗎？」結果最愛高舉「居住正義」大旗的黃國昌表示，毫無所悉，一切依法辦理，並批評鏡週刊對他潑糞不成，就找舊聞來攻擊岳父很丟臉。

    但詹凌瑀指出，鏡週刊今天寫的其中一個恆合建設黑心宅，是在捷運台電大樓站旁邊的「大安Money賦寓」，住戶今年4月反應，建商態度惡劣，完全不理；另外，去年6月，恆合建設位於台北市中山區長春路上的建案「恆合鈺璽」，遭民眾爆料未經許可就「偷跑」施工。「這也不是舊聞喔！」

    詹凌瑀表示，黃國昌碰到老婆家的事，一個屁都不敢放，因為他的岳父就是他最大的金主，沒有岳家的支持，他什麼都不是。從最近一連串爆出的風暴來看，黃國昌的狗仔軍團，背後出資者也是岳家的人（昨天曝光的小姨子高翬），他當初能拿出3000萬現金救柯文哲，也是老婆高翔親自送錢。至於背後有沒有中資或港資？有沒有可能也透過岳家的各種公司層層轉移？詹凌瑀說，「不知道，但這是很合理的懷疑。」

    最後，詹凌瑀提到，為什麼岳家會願意投資黃國昌呢？「或許黃國昌也是一顆棋吧！黑心建商碰上黑心政客，一拍即合，互相利用，何樂而不為！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播