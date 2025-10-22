警專80週年校慶 卓榮泰重申：年金改革回頭恐重蹈希臘覆轍

行政院長卓榮泰22日出席警專80週年校慶大會，重申年金制度若不改革或改革回頭，台灣恐重蹈希臘覆轍。（記者廖振輝攝）

台灣警察專科學校今（22）日盛大舉行80週年校慶大會，行政院長卓榮泰親臨主持，頒發「傑出校友、警察獎章」等獎項，內政部次長董建宏亦頒發「績優教職員工」獎項，親自祝賀並表揚優秀同仁。卓榮泰在致詞時特別針對近日熱議的公教年金修法議題發聲，嚴正指出年金改革制度關乎國家財政與世代正義，「若不改革、或改革回頭，台灣就可能重蹈希臘覆轍」，呼籲社會應以理性態度守護改革成果。

卓榮泰首先肯定警專自民國34年創校以來，走過80個年頭，不僅見證台灣社會的進步與轉型，也持續為各項治安、災防與海域維護任務，輸送堅強的基層力量。

卓榮泰強調，政府會持續把警消同仁待遇、裝備與工作環境改善放在優先順序，讓第一線警消人員「安心服勤、尊嚴執勤」。面對國際形勢與科技快速變化，政府正推動「犯罪實戰教育能量計畫」，結合法治、文化與科技模擬訓練，強化警政人員的專業能量與現場應變能力。

卓榮泰也特別感謝警消人員在近期花蓮光復鄉災後救援中，展現的專業與熱忱。不論是執行勤務、擔任志工或協助災區環境重建，警消同仁都用行動證明是人民最堅強的依靠。

警專表示，本次80周年校慶，也邀請到消防署、海巡署、中國科技大學、萬芳醫院、校友總會、警友會等社會各界同慶，共同展現警察、消防、海巡機關在人才培育上的決心，期盼警專教育訓練能與時俱進、深化茁壯，為台灣社會的秩序與安定奠定紮實根基。

行政院長卓榮泰（中）22日出席台灣警察專科學校慶祝80週年校慶大會，頒獎給傑出校友，竹北「吊車大王」胡漢龑（左二）以獲獎人親友身分上台合影，引起全場矚目。（記者廖振輝攝）

