賴總統：田納西州是台灣全球佈局關鍵 共創台美產業升級

賴清德總統昨接見美國田納西州州長李比爾（Bill Lee）訪問團時表示，台灣將田納西州視為全球布局重要據點，雙方已簽署「經貿合作瞭解備忘錄」，我國科技產業亦已在該州設立AI伺服器製造廠，持續擴充產能；同時歡迎田納西州在台設立辦事處，希望在各領域擴大合作機會，帶動產業升級，進一步鞏固台美夥伴關係。

總統府今發布新聞稿，賴總統昨接見訪團時表示，台灣作為美國長期可靠的貿易夥伴，也將田納西州視為全球布局的重要據點。現在台灣科技產業已在田納西州設立AI伺服器製造廠，持續擴充產能，期盼和美國攜手打造更安全、更具韌性及競爭力的供應鏈。

賴總統接著說，這不僅有助於美國推動再工業化，成為人工智慧世界中心，也將帶動雙邊產業共同成長。同時，台灣正全力推動半導體、人工智慧、國防產業、安控以及次世代通訊等關鍵產業，希望這些領域能和田納西州強大的製造及創新量能相互結合，為台美雙方拓展更廣闊的合作前景。

賴總統也感謝李比爾州長與田納西州議會，長期支持台灣的國際參與，尤其李比爾州長連續5年簽署友台決議文，並鼓勵台灣和田納西州在各領域深化交流合作，積極促進雙邊關係發展。此次簽署「經貿合作瞭解備忘錄」，有助於雙方在高科技製造、電動車、新能源以及創新研發等領域擴大合作機會，不僅能帶動產業升級，也進一步鞏固台美夥伴關係，總統也對李比爾宣布在台設立田納西州表達歡迎。

賴清德總統昨接見美國田納西州州長李比爾（Bill Lee）訪問團時表示，台灣將田納西州視為全球布局重要據點，希望在各領域擴大合作機會。（圖擷取自總統府提供影片）

