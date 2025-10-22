為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴總統：田納西州是台灣全球佈局關鍵 共創台美產業升級

    2025/10/22 14:36 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統昨接見美國田納西州州長李比爾（Bill Lee）訪問團時表示，台灣將田納西州視為全球布局重要據點，希望在各領域擴大合作機會。（圖擷取自總統府提供影片）

    賴清德總統昨接見美國田納西州州長李比爾（Bill Lee）訪問團時表示，台灣將田納西州視為全球布局重要據點，希望在各領域擴大合作機會。（圖擷取自總統府提供影片）

    賴清德總統昨接見美國田納西州州長李比爾（Bill Lee）訪問團時表示，台灣將田納西州視為全球布局重要據點，雙方已簽署「經貿合作瞭解備忘錄」，我國科技產業亦已在該州設立AI伺服器製造廠，持續擴充產能；同時歡迎田納西州在台設立辦事處，希望在各領域擴大合作機會，帶動產業升級，進一步鞏固台美夥伴關係。

    總統府今發布新聞稿，賴總統昨接見訪團時表示，台灣作為美國長期可靠的貿易夥伴，也將田納西州視為全球布局的重要據點。現在台灣科技產業已在田納西州設立AI伺服器製造廠，持續擴充產能，期盼和美國攜手打造更安全、更具韌性及競爭力的供應鏈。

    賴總統接著說，這不僅有助於美國推動再工業化，成為人工智慧世界中心，也將帶動雙邊產業共同成長。同時，台灣正全力推動半導體、人工智慧、國防產業、安控以及次世代通訊等關鍵產業，希望這些領域能和田納西州強大的製造及創新量能相互結合，為台美雙方拓展更廣闊的合作前景。

    賴總統也感謝李比爾州長與田納西州議會，長期支持台灣的國際參與，尤其李比爾州長連續5年簽署友台決議文，並鼓勵台灣和田納西州在各領域深化交流合作，積極促進雙邊關係發展。此次簽署「經貿合作瞭解備忘錄」，有助於雙方在高科技製造、電動車、新能源以及創新研發等領域擴大合作機會，不僅能帶動產業升級，也進一步鞏固台美夥伴關係，總統也對李比爾宣布在台設立田納西州表達歡迎。

    賴清德總統昨接見美國田納西州州長李比爾（Bill Lee）訪問團時表示，台灣將田納西州視為全球布局重要據點，希望在各領域擴大合作機會。（圖擷取自總統府提供影片）

    賴清德總統昨接見美國田納西州州長李比爾（Bill Lee）訪問團時表示，台灣將田納西州視為全球布局重要據點，希望在各領域擴大合作機會。（圖擷取自總統府提供影片）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播