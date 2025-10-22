為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍推停砍公教年金 黃國昌：不贊成回到2017年年金改革前狀態

    2025/10/22 14:42 記者楊心慧／台北報導
    黃國昌今天於立法院受訪。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委推動「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」，要求停砍公立學校教職員退休金、停止所得替代率逐年降低等。民眾黨團總召黃國昌今在立法院受訪表示，民眾黨不贊成回到2017年年金改革前的狀態，黨內已透過政策會、智庫召集相關學者專家、公教代表進行研議，並完成政策民調，下週會召開記者會跟社會大眾說明民眾黨的態度。

    黃國昌今天表示，年金改革走到了今天，歷經9年，是時候該停下腳步，好好思考、好好檢討；過去這9年的年金改革，到今天為止的狀態，造成社會、經濟所退休的公教以及為什麼沒有人願意當老師？

    黃國昌指出，對此議題，民眾黨非常負責任的，透過政策會、智庫召集相關學者專家、公教代表進行研議，且已完成政策民調，下週將正式召開記者會跟社會大眾說明民眾黨對於停止繼續往下砍公教年金的態度。

    黃國昌說，從改革到現在已砍9%，速度如在司法法制委員會質詢考試院跟教育部的一樣，之前最後採取的版本，本來是15年逐年調降，後來加速到10年、5年調降，現在已砍了9%。

    黃國昌強調，砍9%後對整體公教、在近年物價調漲後，生活所造成的負擔，在教育現場所造成的負面衝擊，民眾黨負責的完成所有的政策評估，並做完大規模民調，但黨團在對外說明時，有自己的節奏，下週黨團會正式召開記者會跟社會大眾、公教朋友們進行報告。

    另外，有媒體問到，對國民黨主席鄭麗文說，未來有能力、能量問鼎總統的政治明星有可能不只一位？黃國昌表示，目前台灣政壇上人人才濟濟，不管是中國國民黨還是台灣民眾黨，相信都是這樣。

    他話鋒一轉說，如何讓台灣不繼續被總統賴清德搞得四分五裂、痛恨民進黨操弄仇恨對立，甚至透過假訊息、假新聞的操弄攻擊政治競爭對手，對於無法忍受黨、檢、媒三位一體，希望台灣能夠更和諧、更好，所有的有志之士，大家一起努力，是接下來前進的方向；台灣民眾黨將秉持最大的誠意跟善意，跟所有有志之士攜手合作。

