國民黨團：停砍公教年金並非恢復改革前標準

國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，並於20日的立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議併案審查相關修正草案。國民黨團今召開記者會，強調本次修法是停砍年金所得替代率，而非恢復2017年改革前的標準；本次提出年金改革有三大目標：一，阻止文官崩潰；二，爭取公平對待；三、保障公教生活。

國民黨團書記長羅智強表示，民進黨擺明欺負公教，柿子挑軟的吃，勞保109年開始撥補，從一般預算到特別預算累計撥補超過3千億元，高喊「撥補就是改革」。但遇到停砍公教年金，民進黨政府不願撥補2780億元。

羅智強強調，國民黨團提出修法，是停砍而非恢復，現在退休公教所得替代率在不斷砍殺之下只剩7成，公教退休人員僅卑微要求政府停砍。公教年金有沒有砍過頭？從近年報考公務員人數就是最直接的明證，民進黨執政之下，公務員儼然成為最低階的行業，因此，唯有停砍年金才是真正的改革。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，國民黨團要求民進黨政府立即停止公教年金逐年續砍並啟動修法，建立「退休金隨物價指數（CPI）調整」的常態機制。當時改革的理由是「基金永續」，但如今當年計算基礎早已被現在的物價水平徹底打破，退休金的數字沒有變少，但能買到的東西變少了，這不只是錢的問題，而是尊嚴、信任問題。

國民黨立委牛煦庭表示，國民黨團改革草案，實務上容易執行，能讓社會找到和解道路，停止對退休公教的凌遲。更重要的是，當年修法有明文規定要定期檢討退撫制度，8年過去，此刻是該檢討退撫制度的時候，理性檢討和適度修正，停砍年金不是討價還價，是討回被奪走的信賴保護。

藍委翁曉玲表示，7年前的蔡政府，強行實施霸凌剝削軍公教退休法案，近幾年物價飛漲，讓公教退休人員的生活苦不堪言，也讓現職公教人員看到此景，亦是敢怒不敢言，失去工作熱誠，對政府這個雇主失去信心，也不知道政府何時要再大砍年金。越來越多優秀人才不願投入公職，公務員和教師公職考試人數暴跌，政府機關缺額嚴重，學校找不到老師，人力流失的問題更加嚴重，民進黨政府的公教退撫政策，把政府人力推向懸崖。

