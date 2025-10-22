為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨團：停砍公教年金並非恢復改革前標準

    2025/10/22 14:06 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨團今召開記者會，強調本次修法是停砍年金所得替代率，而非恢復2017年改革前的標準。（記者王藝菘攝）

    國民黨團今召開記者會，強調本次修法是停砍年金所得替代率，而非恢復2017年改革前的標準。（記者王藝菘攝）

    國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，並於20日的立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議併案審查相關修正草案。國民黨團今召開記者會，強調本次修法是停砍年金所得替代率，而非恢復2017年改革前的標準；本次提出年金改革有三大目標：一，阻止文官崩潰；二，爭取公平對待；三、保障公教生活。

    國民黨團書記長羅智強表示，民進黨擺明欺負公教，柿子挑軟的吃，勞保109年開始撥補，從一般預算到特別預算累計撥補超過3千億元，高喊「撥補就是改革」。但遇到停砍公教年金，民進黨政府不願撥補2780億元。

    羅智強強調，國民黨團提出修法，是停砍而非恢復，現在退休公教所得替代率在不斷砍殺之下只剩7成，公教退休人員僅卑微要求政府停砍。公教年金有沒有砍過頭？從近年報考公務員人數就是最直接的明證，民進黨執政之下，公務員儼然成為最低階的行業，因此，唯有停砍年金才是真正的改革。

    國民黨團首席副書記長林沛祥表示，國民黨團要求民進黨政府立即停止公教年金逐年續砍並啟動修法，建立「退休金隨物價指數（CPI）調整」的常態機制。當時改革的理由是「基金永續」，但如今當年計算基礎早已被現在的物價水平徹底打破，退休金的數字沒有變少，但能買到的東西變少了，這不只是錢的問題，而是尊嚴、信任問題。

    國民黨立委牛煦庭表示，國民黨團改革草案，實務上容易執行，能讓社會找到和解道路，停止對退休公教的凌遲。更重要的是，當年修法有明文規定要定期檢討退撫制度，8年過去，此刻是該檢討退撫制度的時候，理性檢討和適度修正，停砍年金不是討價還價，是討回被奪走的信賴保護。

    藍委翁曉玲表示，7年前的蔡政府，強行實施霸凌剝削軍公教退休法案，近幾年物價飛漲，讓公教退休人員的生活苦不堪言，也讓現職公教人員看到此景，亦是敢怒不敢言，失去工作熱誠，對政府這個雇主失去信心，也不知道政府何時要再大砍年金。越來越多優秀人才不願投入公職，公務員和教師公職考試人數暴跌，政府機關缺額嚴重，學校找不到老師，人力流失的問題更加嚴重，民進黨政府的公教退撫政策，把政府人力推向懸崖。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播