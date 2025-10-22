彰縣歲出預算明年飆上700億 王惠美任內債務降剩40億、每人負擔3000元

縣議會今開定期會，縣府主計處長蕭秀瑛進行明年度總預算報告。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府主計處長蕭秀瑛，今天（22日）在議會報告明年度（115）總預算，歲入編列約656億元比今年度（114）少，但歲出707億元，歲入歲出相抵差短約51億元，連同還債約85億元，還要再融資調度約137億元，全部舉借債務彌平缺口。明年縣庫歲出再創新高，且比今年度增加約3億多元，主要在於花在建設增加，包含道路、學校工程等，又以生命園區開發案為代表。

縣長王惠美自2018年底上任後，隔年起自行統籌預算，從2019年度歲出500.9億元創新高，之後年年增加，明年已突破700億元大關。不過，其任內積極償債，縣庫債務逐步下降，截至今年9月底，長期債務僅剩約40億元，短債已全數清償，縣民平均負債約3000元，較過去明顯下降。

請繼續往下閱讀...

蕭秀瑛說，明年度歲入預算656.2億元，比今年減少23.1億元，歲出預算707.9億元，比今年704.9億元增加3.7億元，歲入減少主要因中央對縣內一般性和計畫型補助收入減少約202億元，儘管稅課收入項目中的統籌分配稅增加172億元，一增一減後歲入減列，歲出增列3億多元，在於地方建設的支出，像是民政處花在執行生命園區開發案、明年選舉及宗教文化館興建等建設與政策而增加支出。

縣議員吳韋達指出，中央修正了財政收支劃分法，將統籌分配款增加174億，但國家整體預算有限，上級政府補助收入卻減少202億，對彰化縣財政帶來衝擊，需要持續跟中央政府爭取溝通。他強調，統籌分配款增加、上級政府補助減少，如果能取得平衡，表示地方自治的自主權得到提升，縣府在分配款增加後，可供彰化縣政府自由編列使用預算增加，較不受中央補助指定使用項目的限制，彰化縣有做何重大政策上的調整，他要求縣府會後提供相關資料。

縣議員吳韋達縣政質詢要求縣府因應財政收支劃分法對彰化縣財政帶來衝擊，需要持續跟中央政府爭取溝通。（記者張聰秋攝）

彰化縣明年度（115）縣庫總預算出爐，歲出創新高約707億元，比今年度（114）增加3億多元。（記者張聰秋翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法