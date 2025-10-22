葉竹林批澎湖建設停滯 籲縣府別只顧發紅包、忘了未來

葉竹林認為資源不能只用在福利，要提升建設。（記者劉禹慶攝）

前馬公市長葉竹林有意再批戰袍，挑戰下一任澎湖縣長寶座。針對澎湖縣政停滯現象提出批評，質疑陳光復縣府長期缺乏發展方向與建設規劃。他指出，民進黨執政多年，澎湖的產業與基礎建設仍停留在原地，甚至連自家民進黨立委楊曜都忍不住公開質疑，直言「澎湖的建設完全停擺、產業瓶頸難以突破」，令人憂心。

葉竹林表示，楊曜在臉書2篇貼文中接連揭露地方困境，不僅感嘆澎湖縣政建設無起色，更透露自己因焦慮澎湖發展而飽受睡眠障礙之苦，甚至提前宣布不再參選。他強調，當1位連任4屆的中央民代都對地方治理感到無力，這不是個人健康問題，而是對澎湖縣政府執政失能的具體寫照。

葉竹林同時指出，楊曜也曾批評陳光復縣長「1年花超過3億元發放3節敬老禮金，澎湖縣庫不僅不用舉債、還能減少負債」，形容這是「財政魔術師才能變出的戲法」。葉竹林直言：「有錢發紅包，卻沒錢蓋建設；有心討好選民，卻沒心為下一代規劃未來。」

葉竹林認為，澎湖不能再陷入短線思維與政治算計，只知道發福利要選票，應該回歸長遠發展的正軌。他呼籲澎湖縣政府將資源投入在基礎建設、產業升級與觀光創新，讓澎湖重新找回動能與希望，「澎湖值得更好的選擇，改變應該從現在開始。」

前馬公市長葉竹林，抨擊澎湖縣政建設停滯不前。（葉竹林提供）

