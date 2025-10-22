美國田納西州長：在台設辦事處 推進台商赴美投資

美國田納西州州長李比爾（Bill Lee）會見賴總統時表示，田納西州計畫在台灣設立辦事處，貼近了解台灣企業赴美投資需求。（圖擷取自總統府提供影片）

總統府今發布新聞稿，賴清德總統昨天下午接見美國田納西州州長李比爾（Bill Lee）訪問團，李比爾會中表示，田納西州也計畫在台灣設立辦事處，藉此更貼近了解台灣企業赴美投資需求，此行與台灣簽署合作瞭解備忘錄，雙方也將持續推動產業合作與經貿交流。

李比爾表示，美國田納西州透過立法程序及州長簽署宣言承認台灣在國際社會及與田納西州戰略夥伴關係的重要性，台灣不僅在全球經濟上展現驚人成就，更在商業領域發揮關鍵影響力。

請繼續往下閱讀...

李比爾指出，國際社會普遍認為台灣是美國不可或缺的重要戰略夥伴，同時，台灣的經濟與企業發展呈現指數型成長，具有龐大的合作潛力，尤其是台灣企業積極投資田納西州，讓雙方合作基礎更加穩固。

李比爾提到，基於田納西州對深化與台灣夥伴關係的期盼，此行來訪與台灣簽署合作瞭解備忘錄，雙方將持續推動產業合作與經貿交流。同時，田納西州也計畫在台灣設立辦事處，藉此更貼近了解台灣企業赴美投資需求。

李比爾強調，台灣人民的慷慨與文化魅力是台灣企業帶給田納西州最珍貴的資產。台灣文化讓田納西州的多元文化更加豐富，期盼未來不僅在經濟上深化合作，也能在文化層面有更多交流，讓台灣與田納西州的人民彼此更加認識與理解。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法