黃國昌罵法庭直播變錄影帶 陳培瑜：羅智強協商時稱延遲播出屬正當

黃國昌今於司法及法制委員會質疑，法庭直播變成法庭紀錄片、法庭錄影帶。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席、立委黃國昌今天於司法及法制委員會上質疑法庭直播竟變法庭紀錄片，質疑司法院掏空國會，更揚言要追究政治責任；民進黨立陳培瑜於質詢指出，國民黨立委羅智強在立法過程中強調延遲播出也屬正當，司法院是根據羅的論述基礎所做的修正；她呼籲在野黨委員應正視修法後，司法院所做的配套，別讓人民覺得藍白只會製造問題。

民眾黨於立法院提案「法庭直播」，藍白聯手在今年6月27日強勢表決三讀修正通過《法院組織法》部分條文後，司法院訂定「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，規定影片於事後公開上網、攝影鏡頭不對準當事人拍攝等，於本月16日實施。

請繼續往下閱讀...

黃國昌今於司法及法制委員會質疑，法庭直播變成法庭紀錄片、法庭錄影帶，他不解是誰寫出實施辦法，立院通過的法律授權司法院訂定辦法，司法院卻掏空國會三讀通過的法律意旨，到底是誰決定這樣做的？黃國昌還不滿表示，將嚴肅追究政治責任，並將此事反映在預算審查上。

陳培瑜則在質詢指出，有位立委質詢時非常生氣，說要追究政治責任，但為什麼要追究政治責任？主要是關於他們之前修法針對法庭直播的問題，但她要公開感謝司法院，所提出的《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》，她認為是拯救台灣人權危機。

陳培瑜在司法及法制委員會請司法院副秘書長王梅英說明「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，王梅英表示，《法院組織法》規定的是「公播」，從未規定要「直播」；立法過程中，當時有委員在協商時也明確表示，「公開播送」包含live（直播）與delay（延遲播出），並沒有強制要即時直播。

王梅英解釋，《法院組織法》第90條第六項規定，訴訟參與人可申請錄音錄影「變身變相」去識別化，若要去識別化，就不可能是直播，因為無法在即時播放中處理這些識別內容，因此我們回溯立法目的，「公播」是讓民眾了解庭審內容，而不是透過輿論攻審或施壓影響判決，延後播出仍能達到透明目的，不違法庭公播的意旨。

陳培瑜則直接點出，這名立委就是羅智強，當時羅智強委員自己就公開講，公開播送有直播與延遲播放，他還強調延遲播出也是正當的；她很感謝司法院的調整，根據羅智強當時論述基礎所做的修正，讓台灣避免人權危機。

陳培瑜最後也呼籲，在野黨委員應正視修法後，司法院已做出完善配套措施與實施辦法，避免藍白黨團亂修法帶來的傷害，盼在野委員持續支持公開制度的落實，別讓人民覺得藍白只會製造問題，最後還要行政機關幫忙收拾。

立法委員陳培瑜質詢司法院副祕書長王梅英。（記者楊心慧攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法