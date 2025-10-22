為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    在野曾提刪「3400萬宣導預算」 防檢署早提醒：提高非洲豬瘟風險

    2025/10/22 14:21 即時新聞／綜合報導
    國內傳出疑似非洲豬瘟疫情。豬隻示意圖，非此新聞相關豬隻。（資料照）

    國內傳出疑似非洲豬瘟疫情。豬隻示意圖，非此新聞相關豬隻。（資料照）

    台中養豬場爆發非洲豬瘟，引起國人高度關心。今年在野黨擬大刪總預算，曾提案刪除防檢署媒體政策宣導預算3400多萬，當時農業部動植物防疫檢疫署就表示，若全遭刪除將影響邊境檢疫訊息傳播，提高非洲豬瘟等入侵台灣風險。最後在野撤案，但衛福部、疾管署媒宣預算仍刪減60%。

    今年初在野提案刪媒體政策宣導預算時，防檢署就指出，該筆預算主要用於宣導防範非洲豬瘟等重大疫病蟲害及肉品衛生之防檢疫政策，確保國人及相關產業能清楚了解邊境檢疫規範與國內疫病防治的重要性。

    防檢署當時擔憂，若全數刪減該預算，將直接影響動植物邊境檢疫政策訊息無法確實傳播，造成出入境旅客或網路購物管道之檢疫違規案件增加，提高非洲豬瘟等境外疫病蟲害入侵我國之風險。

    政治工作者周軒今日表示，才剛年初發生的事情，雖然國民黨最後撤案了，但是老天似乎是要我們永遠記得，預算真的不能亂刪。

    雖然國民黨撤案，但立院另有總預算「通案刪減」決議，規定刪減各政府單位媒宣預算60%，衛福部也包含在內。衛福部原編列媒宣預算4375萬，遭刪減60%後，約剩下1750萬，低於去年法定預算1858萬；疾管署主管防疫業務，媒宣預算也遭通案刪除60%，刪除後約剩下344萬，低於去年法定預算556萬。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播