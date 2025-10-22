民進黨正國會挺黃秀芳再戰彰化縣長 邱建富違反決議遭除名

民進黨正國會今（22）日宣布推舉黨籍立委黃秀芳，再次投入民進黨彰化縣長初選。（資料照）

2026地方大選鳴槍起跑，民進黨正國會今（22）日宣布，推舉黨籍立委黃秀芳再次投入民進黨彰化縣長初選，經民調觀察且對比多位藍營擬參選人，特別是對比藍營最強人選、立委謝衣鳯，結果均顯示黃為最強人選；前彰化市長邱建富仍執意違反決議，故予以除名。

民進黨近期密集盤點全台22縣市潛在人選，在非執政的直轄市長、縣市長選舉部分，訂定參選意願表達期限，在10月31日下午5時前，有意參選者可以填寫參選意願表，送至中央黨部。

正國會今發布聲明表示，經多份民調觀察且對比多位藍營擬參選人，特別是對比藍營最強人選謝衣鳯，結果均顯示黃秀芳為最強人選，故本會決議推薦黃代表本會參與民進黨2026年彰化縣長初選。

正國會提到，歷經多次協調，包括進行民調，邱建富仍執意違反本會會員大會決議，嚴重違反組織紀律，故本會於2025年10月21日決策會議決議一致通過予以除名。

正國會的會員參選規範條文明定，「本會會員參加民進黨第一、二、三類公職選舉應先向本會提出，並經決策委員會決議通過，始得以本會名義宣布參選。未經前揭程序者，不得以本會名義宣布參選，違者按情節重大者予以除名處分。」

前彰化市長邱建富執意違反決議，遭正國會除名。（資料照）

