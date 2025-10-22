高市內閣有2年餘裕 學者曝台日將深化五大安全合作

國策院副院長、中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁。（記者方瑋立攝）

高市早苗成為日本首位女性首相後，台灣學者普遍認為台日合作將進一步加深。國策研究院副院長、當代日本研究學會理事郭育仁今指出，高市的政治節奏「天時、人事皆有利」，至少2年內沒有大型國政選舉，執政空間寬裕，台日未來可望在海上安全、太空、情報與高科技，以及海底電纜保護等安全領域加速且深化交流。

郭育仁強調，尤其海底電纜保護合作也將加強，台灣合計有14條國際海纜、10條國內海纜，全球平均每條海纜每年故障率約0.1至0.2次，但台灣平均一條每年故障五次，高於全球50倍。海底電纜出問題對日本、韓國影響都極大，因此台日合作在這方面勢在必行。

財團法人國策研究院今天與中華民國當代日本研究學會合辦「2025日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會，由當代日本研究學會會長王宏仁主持，邀請學者專家與談。

郭育仁指出，高市與前首相石破茂相比幸運非常多，也與石破任期一年內即面對參院改選不同，高市至少未來2年不需應對重大國政選舉，沒有一年內就要讓「人民有感」的施政壓力，執政空間充裕，有助施政穩定。

他說，高市10月4日當選自民黨總裁，卻因公明黨退出執政聯盟導致首相選舉延後，情勢罕見，也反映她上任即面對政治壓力，首要挑戰是追加預算與財政協商。競選時承諾廢除汽柴油稅、增加地方補助金，2項政策合計超過1.5兆日圓，「剩餘不到五分之一的預算可動用，她不能一上任就讓政見破產」。

高市的外交行程同樣緊湊，郭育仁提到，高市26日將赴馬來西亞出席東協峰會，28日接待川普訪日，30日再赴韓國，可能與習近平會面，「這兩個月的政治行程極為密集，任何一步都會被放大檢視」。

他表示，高市與維新會以「閣外聯盟」合作，對方提出削減眾院席次、廢除食品消費稅、政治獻金透明化與大阪升格（為都）4項條件，都是高難度挑戰，「政治獻金改革幾乎不可能，但她必須展現協商手腕」。

郭育仁分析，川普要求日本與韓國支付鉅額「一次性軍費」，但日本實際難以達成。岸田政府2022年提出「安保三文件」，目標2027年底將國防支出從GDP的1%提升至2%，但至今達成率不到七成，因為找不到財源，加上日本社會福利支出龐大，要求一次到位至GDP3%形同天方夜譚。

他指出，美國其實也清楚日本的困境，僅要求日本達GDP3%至5%水準，日本GDP約4兆多美元，3%的國防預算即達1200億美元，遠超俄羅斯的600億美元。自衛隊規模與台灣軍隊相近，人數有限，錢也不知道該怎麼花。因此這不是妥協問題，而是現實問題，「根本做不到」。

至於國防工業商業化，郭育仁強調，日本迄今只有2次武器出口案例，一是以官方安全援助（OSA）名義向菲律賓出口防空雷達；二是出口11艘最上級驅逐艦給澳洲。驅逐艦能出口，是因為敏感技術少；潛艦技術太敏感，這不是政府願不願，而是企業不做。

不過，在安全合作方面，郭育仁認為台日合作將加速且深化：首先在海上安全方面，日本海上保安廳沖繩第11管區與我方合作將加深；其次，在太空、情報與高科技安全領域也會增加交流。

另外，郭育仁研判，雖非針對台灣，但高市也將加速日本西南諸島軍事建設，使台灣東岸形成戰略走廊，「不再是封閉戰場」，這是對中國武力犯台企圖的強力嚇阻。

「2025日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會今舉行，當代日本研究學會會長王宏仁（左三）、副會長何思慎（左二）、秘書長劉奇峯（左一）、常務監事楊鈞池（右二）及國策院副院長郭育仁（右三）、台新新光金控首席經濟學家李鎮（右一）與會。（記者方瑋立攝）

