高市上任挑戰重重 田弘茂：台灣可以有期待但不要期望過高

高市早苗成為日本憲政史上首位女首相，財團法人國策研究院院長、當代日本研究學會最高顧問田弘茂今（22）日表示，高市早苗成為日本首位女性首相，雖然是台灣的老朋友，但如今身為首相，必須全盤考慮日本國家戰略與整體利益，外界對她可以有期待，但「不要有過高的期望」。

財團法人國策研究院今天與中華民國當代日本研究學會合辦「2025日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會，由當代日本研究學會會長王宏仁主持，邀請學者專家與談。

田弘茂致詞指出，日本政治文化長期由男性主導，女性難以取得應有角色。高市早苗的上任，可能逐步帶動日本社會與政經界對女性的態度轉變，成為一個象徵性的改變。不過更艱鉅的挑戰在於，她在自民黨內沒有強大的派系根基，如何整合黨內勢力、鞏固主導地位，是首要任務。

他分析，日本政黨結構已不再是「一黨獨大」的時代，逐漸朝向類似西歐的多黨制發展，對長期執政的自民黨造成壓力。高市必須與其他政黨協調，又要維持政策主軸，是新的政治考驗。

在國內挑戰方面，田弘茂提到，日本經濟雖有復甦跡象，但實質上30多年原地踏步。若將通膨與購買力平價計入，台灣人均所得甚至略高於日本，顯示日本需嚴肅思考如何重振經濟，並在高科技時代重新找回領導地位。高市必須在「經濟振興」與「國防擴張」間取得平衡，否則難以支撐美方要求提高軍費的期待。

他也指出，日本社會日益多元化，外來移民、外籍勞動人口增加，讓原本同質性高的社會出現變化。如何在開放與社會穩定間取得平衡，將是高市必須面對的社會議題之一。

在外交與安全上，田弘茂認為，美日安保關係不可能放鬆，川普上任後可能要求日本扮演更積極角色。從川普祝賀信中可看出，美方對高市「有所期待」。未來日本防衛政策可能進一步強化，美日合作也將深化。

田弘茂提醒，台灣固然樂見一位友台的日本首相，也對高市有所寄望，但「她已不只是在野朋友，而是日本的首相」，所有決策都需全盤考慮日本國家戰略。台灣應理性看待，不宜過高期待。他指出，高市上任後同時要面對美國、中國及區域安全與經濟議題的多重壓力，日本在亞太局勢中的角色將更加關鍵。

