為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高市上任挑戰重重 田弘茂：台灣可以有期待但不要期望過高

    2025/10/22 13:49 記者方瑋立／台北報導
    國策院院長田弘茂。（記者方瑋立攝）

    國策院院長田弘茂。（記者方瑋立攝）

    高市早苗成為日本憲政史上首位女首相，財團法人國策研究院院長、當代日本研究學會最高顧問田弘茂今（22）日表示，高市早苗成為日本首位女性首相，雖然是台灣的老朋友，但如今身為首相，必須全盤考慮日本國家戰略與整體利益，外界對她可以有期待，但「不要有過高的期望」。

    財團法人國策研究院今天與中華民國當代日本研究學會合辦「2025日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會，由當代日本研究學會會長王宏仁主持，邀請學者專家與談。

    田弘茂致詞指出，日本政治文化長期由男性主導，女性難以取得應有角色。高市早苗的上任，可能逐步帶動日本社會與政經界對女性的態度轉變，成為一個象徵性的改變。不過更艱鉅的挑戰在於，她在自民黨內沒有強大的派系根基，如何整合黨內勢力、鞏固主導地位，是首要任務。

    他分析，日本政黨結構已不再是「一黨獨大」的時代，逐漸朝向類似西歐的多黨制發展，對長期執政的自民黨造成壓力。高市必須與其他政黨協調，又要維持政策主軸，是新的政治考驗。

    在國內挑戰方面，田弘茂提到，日本經濟雖有復甦跡象，但實質上30多年原地踏步。若將通膨與購買力平價計入，台灣人均所得甚至略高於日本，顯示日本需嚴肅思考如何重振經濟，並在高科技時代重新找回領導地位。高市必須在「經濟振興」與「國防擴張」間取得平衡，否則難以支撐美方要求提高軍費的期待。

    他也指出，日本社會日益多元化，外來移民、外籍勞動人口增加，讓原本同質性高的社會出現變化。如何在開放與社會穩定間取得平衡，將是高市必須面對的社會議題之一。

    在外交與安全上，田弘茂認為，美日安保關係不可能放鬆，川普上任後可能要求日本扮演更積極角色。從川普祝賀信中可看出，美方對高市「有所期待」。未來日本防衛政策可能進一步強化，美日合作也將深化。

    田弘茂提醒，台灣固然樂見一位友台的日本首相，也對高市有所寄望，但「她已不只是在野朋友，而是日本的首相」，所有決策都需全盤考慮日本國家戰略。台灣應理性看待，不宜過高期待。他指出，高市上任後同時要面對美國、中國及區域安全與經濟議題的多重壓力，日本在亞太局勢中的角色將更加關鍵。

    財團法人國策研究院與中華民國當代日本研究學會22日合辦「2025日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會，左起當代日本研究學會副會長何思慎、當代日本研究學會會長王宏仁、國策院院長田弘茂、國策院副院長郭育仁、台新新光金控首席經濟學家李鎮宇、當代日本研究學會常務監事楊鈞池、當代日本研究學會秘書長劉奇峯。（記者方瑋立攝）

    財團法人國策研究院與中華民國當代日本研究學會22日合辦「2025日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會，左起當代日本研究學會副會長何思慎、當代日本研究學會會長王宏仁、國策院院長田弘茂、國策院副院長郭育仁、台新新光金控首席經濟學家李鎮宇、當代日本研究學會常務監事楊鈞池、當代日本研究學會秘書長劉奇峯。（記者方瑋立攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播