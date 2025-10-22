拿外交部預算出書？徐巧芯喊「我是書迷」狂追問林佳龍

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」並備詢。（記者王藝菘攝）

外交部長林佳龍日前遭質疑利用外交部預算出版新書，還動用外交人員撰寫，外交部已出面澄清指出，並無以外交部預算出版的規劃。國民黨立委徐巧芯今（22）日質詢追問相關議題，多次詢問林佳龍新書的書名為何，並自曝「我一向是您的書籍的粉絲」；林佳龍答詢表示，獲得立委的支持，讓他更有動力。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」，併請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部列席。國民黨立委徐巧芯關切林佳龍擬將出版的新書。

林佳龍：自己出錢撰書 用於社會溝通

林佳龍答詢說明，若要將他的施政理念、業務報告，落實到各業務單位去推動，需要配套、目標、路徑圖，撰書並未動用外交部預算，而是他自己出錢去形成政策論述，用於進行社會溝通。

林佳龍舉例指出，他過往也出版過《經濟日不落國：新國際雁行聯合艦隊》，在擔任交通部長任內曾出版《交通彩繪家-林佳龍與人本交通的創新治理》，說明Uber問題的解決、TPASS定期票、電動車政策等。

徐巧芯追問，他不反對出書，但想知道「你們想好名稱（書名）了沒有？」，以及書本是否由林佳龍個人出資。林佳龍回覆「還沒想到」，並強調他從來不用公家預算撰書，因為很麻煩。

林佳龍也反問徐巧芯，「要不要我先送幾本，我以前出版的（書）給您？ 」，徐巧芯連忙回答，她看過，並說「我一向是您的書籍的粉絲，我都看過，所以我才好奇標題」。

徐巧芯接著又追問林佳龍書本何時要出版？林佳龍回覆表示，因為是進行中的政策，書隨時都可以做出來，獲得立委的支持，讓他更有動力。

