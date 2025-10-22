為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    拿外交部預算出書？徐巧芯喊「我是書迷」狂追問林佳龍

    2025/10/22 14:06 記者黃靖媗／台北報導
    立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」並備詢。（記者王藝菘攝）

    立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」並備詢。（記者王藝菘攝）

    外交部長林佳龍日前遭質疑利用外交部預算出版新書，還動用外交人員撰寫，外交部已出面澄清指出，並無以外交部預算出版的規劃。國民黨立委徐巧芯今（22）日質詢追問相關議題，多次詢問林佳龍新書的書名為何，並自曝「我一向是您的書籍的粉絲」；林佳龍答詢表示，獲得立委的支持，讓他更有動力。

    立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」，併請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部列席。國民黨立委徐巧芯關切林佳龍擬將出版的新書。

    林佳龍：自己出錢撰書 用於社會溝通

    林佳龍答詢說明，若要將他的施政理念、業務報告，落實到各業務單位去推動，需要配套、目標、路徑圖，撰書並未動用外交部預算，而是他自己出錢去形成政策論述，用於進行社會溝通。

    林佳龍舉例指出，他過往也出版過《經濟日不落國：新國際雁行聯合艦隊》，在擔任交通部長任內曾出版《交通彩繪家-林佳龍與人本交通的創新治理》，說明Uber問題的解決、TPASS定期票、電動車政策等。

    徐巧芯追問，他不反對出書，但想知道「你們想好名稱（書名）了沒有？」，以及書本是否由林佳龍個人出資。林佳龍回覆「還沒想到」，並強調他從來不用公家預算撰書，因為很麻煩。

    林佳龍也反問徐巧芯，「要不要我先送幾本，我以前出版的（書）給您？ 」，徐巧芯連忙回答，她看過，並說「我一向是您的書籍的粉絲，我都看過，所以我才好奇標題」。

    徐巧芯接著又追問林佳龍書本何時要出版？林佳龍回覆表示，因為是進行中的政策，書隨時都可以做出來，獲得立委的支持，讓他更有動力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播