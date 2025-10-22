黃國昌質疑法庭直播變法庭紀錄片 吳思瑤：不滿被記者拍、根本雙標

吳思瑤製作黃國昌雙標圖。（記者楊心慧翻攝）

民眾黨主席、立委黃國昌今天於司法及法制委員會上質疑法庭直播竟變法庭紀錄片，質疑司法院掏空國會，更揚言要追究政治責任；民進黨立委吳思瑤則表示，黃國昌才公開罵記者拿手機對著他拍，卻在立法院強推法庭直播，讓所有受害者的隱私被揭露，根本就是雙標；並說或許黃國昌擔心未來坐在被告席，才急著想透過輿論公審。

民眾黨於立法院提案「法庭直播」，藍白聯手在今年6月27日強勢表決三讀修正通過「法院組織法」部分條文後，司法院訂定「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，草案規定影片於事後公開上網、攝影鏡頭不對準當事人拍攝等，於本月16日開始實施。

黃國昌今於司法及法制委員會質疑，法庭直播變成法庭紀錄片、法庭錄影帶，他不解是誰寫出實施辦法，立院通過的法律授權司法院訂定辦法，司法院卻掏空國會三讀通過的法律意旨，到底是誰決定這樣做的？

司法院副秘書長王梅英表示，「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」由幕僚彙整，相關業務廳開會再上呈副秘書長、代理院長。黃國昌則不滿表示，將嚴肅追究政治責任，並將此事反映在預算審查上。

吳思瑤質詢時批評，黃國昌身為公眾人物，當外界質疑未詳細說明的事件，如被質疑「美國爸爸」時，他說：「我太太非常不高興，要我不要回應這種事。這種肉搜未成年小孩的變態行為，我根本懶得理。」

吳思瑤認為，黃國昌用這種說法，要求別人不可肉搜他的家庭，卻忘了自己是公眾人物、是立法委員；日前有記者要採訪黃國昌，結果黃卻說：「我很討厭有人拿著手機一直對著我拍。」她也說，黃國昌面對不想回答的問題，就反對媒體追問，這非常雙標，己所不欲勿施於人，但他偏偏嚴以律人，寬以待己。

吳思瑤批評，黃國昌在立院強推法庭直播，讓所有受害者的隱私透過直播被揭露，審問過程可能涉及犯罪細節，觸及受害人創傷，黃國昌卻雙標，別人的隱私要被直播揭露，自己的家庭卻不願被拍；先前30多個相關團體連聲反對，但黃國昌及支持他的藍白陣營立委們完全置之不理，仍被倉促通過。

吳思瑤以《國民法官法》為例，指該法修後準備兩年半才上路；結果法庭直播三個月就推行，不是倉促什麼才是倉促？黃國昌稱司法院掏空立法院的修法意志，實際上是掛不住面子，過去為了個案修法是為救柯文哲，現在他更變本加厲，也許未來坐在被告席的就是他自己，他才急著想透過輿論公審。

司法院副秘書長王梅英備詢，吳思瑤質詢並批評黃國昌雙標。（記者楊心慧翻攝）

