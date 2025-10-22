統戰成績難看！ 國台辦再開臉書帳號首日不到200人追蹤

中國國台辦國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日宣布，在臉書開設了「國務院台辦發言人帳號」，並於10月21日首發內容。（圖取自臉書）

為加強對台統戰，中國國台辦國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日在例行記者會宣布，在臉書開設了「國務院台辦發言人帳號」，並於10月21日首發內容。不過，截至今天中午為止僅114人追蹤。事實上，在前總統蔡英文2016年上任後，國台辦也曾2016年10月開設臉書帳號，但僅3157人追蹤，成效不佳，直到2020年520後，即未再更新。

中國國台辦上週三（15日）宣布，為加強涉台議題與政策說明，自10月起，國台辦新聞發佈會（記者會）將由原先的「每月兩次」改為「每週一次」。陸委會發言人梁文傑即酸說，國台辦每次記者會都是千篇一律，以武謀獨、綠色恐怖、不得人心、自取滅亡，「你就算每天開，其實大家聽到的訊息都是一樣的」。

請繼續往下閱讀...

朱鳳蓮於今（22）日的例行記者會上再宣布，為了加強對台新聞發布工作，國台辦在臉書平台開設「國務院台辦發言人」帳號，並於10月21日首發內容。陸委會發言人梁文傑當時大酸說，國台辦每次記者會都是千篇一律，以武謀獨、綠色恐怖、不得人心、自取滅亡，「你就算每天開，其實大家聽到的訊息都是一樣的」。

朱鳳蓮說，該帳號和今日頭條、微博的「國台辦發布」帳號、「國務院台辦」微信公眾號以及影音號一道，「及時向兩岸同胞發布對台工作的重要的信息，包括闡釋中央對台方針政策，展示祖國大陸發展進步，和各地各部門對台交流合作成果等，幫助兩岸同胞加強交流、凝聚共識。歡迎海內外網友關注，一起為推動兩岸關係發展，推進祖國統一加油鼓勁」。

國台辦也曾2016年10月開設臉書帳號，但僅3157人追蹤，成效不佳，直到2020年520後，即未再更新。（圖取自臉書）

