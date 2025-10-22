為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    統戰成績難看！ 國台辦再開臉書帳號首日不到200人追蹤

    2025/10/22 13:14 記者鍾麗華／台北報導
    中國國台辦國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日宣布，在臉書開設了「國務院台辦發言人帳號」，並於10月21日首發內容。（圖取自臉書）

    中國國台辦國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日宣布，在臉書開設了「國務院台辦發言人帳號」，並於10月21日首發內容。（圖取自臉書）

    為加強對台統戰，中國國台辦國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日在例行記者會宣布，在臉書開設了「國務院台辦發言人帳號」，並於10月21日首發內容。不過，截至今天中午為止僅114人追蹤。事實上，在前總統蔡英文2016年上任後，國台辦也曾2016年10月開設臉書帳號，但僅3157人追蹤，成效不佳，直到2020年520後，即未再更新。

    中國國台辦上週三（15日）宣布，為加強涉台議題與政策說明，自10月起，國台辦新聞發佈會（記者會）將由原先的「每月兩次」改為「每週一次」。陸委會發言人梁文傑即酸說，國台辦每次記者會都是千篇一律，以武謀獨、綠色恐怖、不得人心、自取滅亡，「你就算每天開，其實大家聽到的訊息都是一樣的」。

    朱鳳蓮於今（22）日的例行記者會上再宣布，為了加強對台新聞發布工作，國台辦在臉書平台開設「國務院台辦發言人」帳號，並於10月21日首發內容。陸委會發言人梁文傑當時大酸說，國台辦每次記者會都是千篇一律，以武謀獨、綠色恐怖、不得人心、自取滅亡，「你就算每天開，其實大家聽到的訊息都是一樣的」。

    朱鳳蓮說，該帳號和今日頭條、微博的「國台辦發布」帳號、「國務院台辦」微信公眾號以及影音號一道，「及時向兩岸同胞發布對台工作的重要的信息，包括闡釋中央對台方針政策，展示祖國大陸發展進步，和各地各部門對台交流合作成果等，幫助兩岸同胞加強交流、凝聚共識。歡迎海內外網友關注，一起為推動兩岸關係發展，推進祖國統一加油鼓勁」。

    國台辦也曾2016年10月開設臉書帳號，但僅3157人追蹤，成效不佳，直到2020年520後，即未再更新。（圖取自臉書）

    國台辦也曾2016年10月開設臉書帳號，但僅3157人追蹤，成效不佳，直到2020年520後，即未再更新。（圖取自臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播