痛批3大法官聲明癱瘓憲法法庭 黃虹霞：可移送監院彈劾

在藍白立委修改「憲法訴訟法」提高憲法法庭評議、違憲審查門檻，又在立法院二度否決大法官人事同意權案之後，憲法法庭已實質癱瘓270天。前大法官黃虹霞今批評，這個癱瘓是沒理由的，憲法法庭沒有一天應該被癱瘓，也沒有任何措施應該可以癱瘓憲法法庭，這樣的結果是現任大法官沒有好好作為。她也建議依大法官自律規定，將發表聯合聲明的3位大法官移送監察院彈劾。

本月8日，大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽發出聯合聲明，表示「大法官須遵守現行有效之憲訴法規定」、「大法官人數低於10人時，原則上無法組成合法之憲法法庭，自不得進行已受理案件之評議。憲法法庭組織不合法，所為評議自屬違法。基於守護憲法之義務，大法官不應參與案件之違法評議與判決」等意見。

對此，民間監督司法院大法官人選聯盟今邀請4位學者及14個民間團體共同於立法院群賢樓外舉行記者會，以「暮鼓晨鐘」的敲鐘方式，提醒總統、立委、社會大眾關注憲法法廷癱瘓問題，也盼憲法法庭對於自身困境想到脫困方法。

出席記者會的黃虹霞表示，今天心情實在是非常沈重，作為前大法官，對於憲法法庭癱瘓270天，實在是對人民深感抱歉。「我現在已經退了，所以也是人民，站在人民立場也要提出呼籲，這個癱瘓是沒理由的，憲法法庭沒有一天應該被癱瘓，也沒有任何措施應該可以癱瘓憲法法庭，這樣的結果是現任大法官你們沒有好好作為，呼籲大法官們確實守住自己職責，要維護憲法法庭、守護人民基本權利，這是你們不可推卸的責任。」

黃虹霞也對目前憲法法庭癱瘓的狀況，提出解決的思考方向。首先，對於蔡宗珍等3位大法官發表聯合聲明，民主社會尊重其意見表達，但不表示可以用不恰當、不合適的方式癱瘓憲法法庭。過去70幾年來，從來沒有任何一位大法官會用意見書以外的方式，對已存在案件發表意見，這是不可以的，這樣的行為已經違反大法官自律機制，大法官有權將違反者移送監察院彈劾。

黃虹霞續指出，其次，人民當然可以自救，不是少數大法官說了算，所以人民對於大法官用不當方法展現其偏頗意見，人民應可自力救濟，至於怎麼救濟，釋憲聲請人可以聲請（這3位大法官）迴避。

黃虹霞再指，第三，憲法法庭被癱瘓這樣的行為是不被容許的，或許大法官們應該可以考慮，透過憲訴法本身規定，在這種狀況下把這3位大法官不計入人數，其他5位大法官就可以開憲法法庭評議等會議，「這是不離譜，可以接受的解決方式，尤其在現在這種情況，因為大法官對於自己的程序本來就有程序自主權，由程序自主來發展應該是可以被接受的。」

黃虹霞說，以上意見供大法官們參考，也請發表聲明的3位大法官遵守遊戲規則，「你沒有權利拒絕出席評議會議，大家在會議上充分溝通，透過說服把少數意見變成多數意見，才是正道，如果你仍是少數意見，請你用意見書表達，以這樣的方式癱瘓憲法法庭，完全有失你大法官的職責。」

