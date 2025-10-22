台中養豬場爆非洲豬瘟！盧秀燕臉書被灌爆：踐踏台灣20年的努力

台中市長盧秀燕。（資料照）

農業部今（22）日召開緊急記者會，公布台中梧棲一處使用廚餘餵養的養豬場出現疑似國內首例非洲豬瘟病毒案例。台中農業局對此回應「該做的都已經做了」，但外界質疑本月10日就出現豬隻死亡，相關單位拖10天才採驗。對此，台中市長盧秀燕臉書也被憤怒的網友灌爆，有網友沉痛留言：「踐踏台灣20年的努力」。

卓冠廷今日在臉書發文表示，本月10日開始出現豬隻死亡，14日台中市政府就已經因為「死亡數量異常」去訪視，結果沒採樣。10月20日，累計到117隻豬隻死亡，台中市政府才去採檢檢驗。10月21日農業部獸醫所收到檢體，當晚6點通報農業部檢驗結果呈現非洲豬瘟核酸陽性。22日凌晨，農業部防止擴散採預防性撲殺、全面消毒。然而，台中市農業局今日卻表示，市府依法「該做的都已做了」。

請繼續往下閱讀...

截至目前，盧秀燕臉書並未對非洲豬瘟議題發表新貼文。不過，她臉書上的最新一篇、祝賀高市早苗擔任日本首位女首相的貼文，已遭憤怒的網友灌爆。網友紛紛留言痛批：「非洲豬瘟嚴防了6、7年，結果在盧媽治理的台中破功」、「日本的事跟你無關，管好你的台中吧」、「出來負責不要再裝睡了」、「台灣政府這麼努力讓豬肉可以重新出口，全都被你們台中給毀了」。

也有網友沉痛表示：「台灣好不容易杜絕非洲豬瘟這麼久，結果台中放任養豬場拿廚餘餵豬，發現病毒時也沒採樣，台中市農業局還好意思說該做的都做了？空中飛人一堆現在連豬都出問題，台中真的是破口欸。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法