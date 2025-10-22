台中豬場爆非洲豬瘟！「雲林豬農挺反罷免」貼文遭翻出酸爆

雲林一名豬農發文力挺反罷免，如今台中出現非洲豬瘟案例，該篇貼文也被網友翻出。（擷取自Threads）

非洲豬瘟2018年席捲亞洲後，台灣憑藉嚴格的邊境防疫與高強度宣導，成功擋下疫情長達6年。然而，今年立法院在藍白兩黨主導下，大砍農業部邊境檢疫宣導經費6成，風險再度升高。農業部今（22）日召開臨時記者會，證實台中市梧棲區一間養豬場檢出非洲豬瘟病毒陽性，宣布啟動最高規格防疫，為全國5天禁運禁宰，並暫停使用廚餘飼料等7大應變措施。

這起疫情爆發前，社群平台「Threads」曾有一名自稱雲林豬農的網友，在7月26日罷免投票前夕發文力挺「不同意罷免」，當時引來大量留言砲轟：「我自己也有親人是養過豬的，你們這些人最沒有資格支持國民黨，因為當初是他們提案主張要放寬非洲豬瘟疫區加工豬肉製品的規定，我再說一次：你，豬農，最沒資格」、「前豬農路過，我支持大罷免，民進黨怎麼守住台灣不讓非洲豬瘟進來、口蹄疫拔針，我都看在眼裡」。

如今，非洲豬瘟疫情現蹤台中市，該篇貼文也被網友翻出挖苦：「最好祈禱非洲豬瘟不要傳到雲林去」、「非洲豬瘟又回來了，但是政府邊境防疫宣導預算被砍掉，大罷免失敗，你們有沒有很開心？」、「你們百工百業反罷免在比賽哪個行業教訓自己的速度比較快嗎」、「你高興了吧！就跟你說藍白兩黨在亂搞亂刪預算了」、「豬瘟來臨了，還是你最愛的國民黨縣市造成的」。

台灣今年6月才獲世界動物衛生組織（WOAH）認證，成為非洲豬瘟、傳統豬瘟與口蹄疫三大疫病「非疫區」。非洲豬瘟無疫苗、無藥可治，防線全靠邊境檢查、宣導與監測，隨立法院由國民黨、民眾黨主導，審查今年預算時，直接大刀一砍農業部動植物防檢疫宣導經費6成，導致防疫宣導力道大減，難如過去在機場或港口有全面性的宣導，一旦疫情擴散，將重創國內豬肉產業鏈與外銷市場。

台中梧棲一養豬場傳出非洲豬瘟陽性，雲林縣府即刻針對縣內1200養豬場抽驗。（資料照）

