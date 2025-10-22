修正《財政收支劃分法》 黃偉哲：南部不能再「只生產、不受惠」

對於中央著手修正「財政收支劃分法」，台南市長黃偉哲表達支持。（記者洪瑞琴攝）

財政部21日召開「研商中央統籌分配稅款分配方式會議」，邀集全國各縣市財政代表與會，針對財政部所提統籌分配稅款分配方式進行具體討論。會中，財政部表示，此次修法是為了「調劑地方財政盈虛、均衡區域發展」，並非「中央集權、集錢」的操作。對此，台南市府表達支持，但也嚴正指出，這場關乎全國財政正義的改革，不能再拖，必須儘速通過！

市長黃偉哲強調，目前《財政收支劃分法》已嚴重落伍，導致中南部長期在資源分配上處於劣勢，北部城市卻坐享其成。以南部科學園區為例，南科產值早已超越竹科，但與其發展相關的再生水、滯洪池、下水道、廢棄物處理等重大基礎建設，多由市政府負擔。然而，營業額卻仍依「公司設立稅籍地」計算，資源卻盡被北部縣市分走，讓台南長期飽受不公平的對待。

黃偉哲表示，針對財政部提出將「營利事業營業額」占比自30%下修至8%，中南部縣市皆明確表態支持，反對北部縣市長年霸佔營業額、反對中南部「只生產、不受惠」的扭曲制度。

此外，南市政府也提出3點具體修法建議，強調分配公式應真正反映地方的實際付出與責任。降低總人口數的占比，增加土地面積權重，才能反映地方在「守土有責」下的實際行政與治理成本。納入幼年及老年人口比例作為加權基準，協助負擔龐大法定社會福利支出的縣市，兼顧財政公平與人權保障。重新檢討營業額分配依據，不應再讓「只設籍、不生產」的縣市壟斷統籌資源。

南市府表示，財政部提出版本納入對地方財政努力的獎勵機制，並新增包括工業人口、農林漁牧人口及其產值等計算指標，也對幼年與老年人口、離島地區進行合理加成，對此方向皆表示支持。

市府也強烈要求，中央必須加快腳步，傾聽地方心聲，儘速推動《財政收支劃分法》修正，確保各縣市能在公平、公正的制度下發展，讓中南部不再成為經濟體系中的次等公民。不再接受「一國兩制式」的財政分配，修法不能再拖、改革刻不容緩，真正實現「均衡城鄉、均衡台灣」的目標。

