鄭麗文說2028問鼎總統不只一位 藍委意見分歧

立院國民黨團今天上午舉行記者會，國民黨團書記長羅智強（中）等人也回應時事議題。（記者王藝菘攝）

國民黨主席當選人鄭麗文昨天接受專訪時表示，黨內未來有能力與能量問鼎總統大位的政治明星「可能不只一位」，引發黨內質疑「共主」台中市長盧秀燕角逐2028大位的共識可能生變。國民黨團書記長羅智強表示，尊重鄭麗文對未來整個情勢的判斷；國民黨立委羅廷瑋也說，可認同鄭的話，重返執政不能只靠一人，要組明星隊；國民黨立委牛煦庭則表示，他對盧秀燕深具信心，沒有問題。

有人認同鄭主張 有人對盧秀燕有信心

羅智強表示，國民黨主席選舉就是一個政見的公投，既然鄭麗文主席過去的政見就是這個政見，而她的政見有經過黨主席選舉和黨員的公投，他就尊重鄭麗文主席對未來整個情勢的判斷。

請繼續往下閱讀...

禿子、燕子、王子（蔣萬安） 均屬藍政治明星

羅廷瑋受訪表示，這個時機點談總統大選還有一段時間，國民黨人才濟濟，有很多明星，最重要的觀念就是團結，重返執政不靠一人，可以組明星隊，禿子、燕子還有漢子，還有倫子（朱立倫）、王子（蔣萬安），每個人都要努力，「明星不只一個，我可以認同」。

牛煦庭表示，黨內人才濟濟，確保黨內制度公平，按照制度辦事，選舉社會氛圍之外，操之在己的準備，展現實力，是誰的就是誰的。黨內有制度是好事，他對盧秀燕深具信心，沒有問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法