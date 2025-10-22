為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文說2028問鼎總統不只一位 藍委意見分歧

    2025/10/22 12:53 記者劉宛琳／台北報導
    立院國民黨團今天上午舉行記者會，國民黨團書記長羅智強（中）等人也回應時事議題。（記者王藝菘攝）

    立院國民黨團今天上午舉行記者會，國民黨團書記長羅智強（中）等人也回應時事議題。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席當選人鄭麗文昨天接受專訪時表示，黨內未來有能力與能量問鼎總統大位的政治明星「可能不只一位」，引發黨內質疑「共主」台中市長盧秀燕角逐2028大位的共識可能生變。國民黨團書記長羅智強表示，尊重鄭麗文對未來整個情勢的判斷；國民黨立委羅廷瑋也說，可認同鄭的話，重返執政不能只靠一人，要組明星隊；國民黨立委牛煦庭則表示，他對盧秀燕深具信心，沒有問題。

    有人認同鄭主張 有人對盧秀燕有信心

    羅智強表示，國民黨主席選舉就是一個政見的公投，既然鄭麗文主席過去的政見就是這個政見，而她的政見有經過黨主席選舉和黨員的公投，他就尊重鄭麗文主席對未來整個情勢的判斷。

    禿子、燕子、王子（蔣萬安） 均屬藍政治明星

    羅廷瑋受訪表示，這個時機點談總統大選還有一段時間，國民黨人才濟濟，有很多明星，最重要的觀念就是團結，重返執政不靠一人，可以組明星隊，禿子、燕子還有漢子，還有倫子（朱立倫）、王子（蔣萬安），每個人都要努力，「明星不只一個，我可以認同」。

    牛煦庭表示，黨內人才濟濟，確保黨內制度公平，按照制度辦事，選舉社會氛圍之外，操之在己的準備，展現實力，是誰的就是誰的。黨內有制度是好事，他對盧秀燕深具信心，沒有問題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播