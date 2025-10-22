陸委會批公布「心戰大隊」恐嚇台灣 國台辦跳腳：台獨「爪牙」必遭嚴懲

中共廈門公安局披露我國心戰大隊18人名單。（圖取自《人民日報》）

中國廈門公安局日前對台灣「心戰大隊」人員公開發布懸賞通告，陸委會痛批是濫捕、濫訴恐嚇台灣民眾，形塑長臂管轄假象。中國國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日在例行記者會稱，此舉是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的「正義之舉」，並稱充當台獨的「爪牙和工具」，必遭依法嚴懲。

廈門公安局日前對台灣「心戰大隊」18名核心人員公開發布懸賞通告，中國官媒央視旗下《日月譚天》還聲稱有5家企業是心戰大隊的外圍企業。朱鳳蓮稱，民進黨當局操縱「心戰大隊」抹黑攻擊中國，宣揚「台獨」謬論，煽動分裂國家，事實清楚、證據確鑿。

對於「日月譚天」點名5家台企為「心戰大隊」外圍支持企業，陸委會批評威嚇台灣企業，實施法律戰與心理戰。朱鳳蓮稱，有關部門依法打擊民進黨當局、「台獨」分裂勢力網路謀「獨」活動，是維護國家安全和人民、企業正當合法權益的正義必要之舉。法網恢恢，疏而不漏，充當「台獨」分裂勢力的爪牙和工具，必遭依法嚴懲。

我陸委會表示，中共此等作為，並非針對台灣個人或個別企業，而是透過跨國鎮壓對台灣民眾的集體脅迫，未來並可能擴及百工百業，其目的是企圖形塑對台長臂管轄的假象，擾亂我軍心與民心，藉此迫使台灣人民自我審查，製造寒蟬效應。中共對台灣完全沒有管轄權，對於這類違背國際秩序與規則的不法威嚇，政府有能力與決心，持續堅定保護台灣產業與人員安全。

