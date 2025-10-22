林佳龍讚川普「談判大師」 強調台灣議題不可單方面談

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」並備詢。（記者王藝菘攝）

「川習會」料將於下週APEC峰會期間登場，美國總統川普日前受訪曾說，預期將討論到台灣議題。外交部長林佳龍今（22）日表示，依照川普「談判大師」風格，台灣現在應不是美中討論重點，並指出美國對台灣有「台灣關係法」與六項保證，因此台灣議題「不是任何總統單方面可以去談的」。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」，並請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部列席。

請繼續往下閱讀...

林佳龍會前受訪表示，台美關係非常穩定，建立在台灣關係法與六項保證基礎上，並強調，我國也是APEC會員，也會尋求在雙邊多邊關係上積極與參與國家交流互動。

針對涉及台灣的議題，林佳龍說，我國密切注意中國可能動作，並與美方保持密切溝通。

林佳龍於委員會中答詢也表示，美方若有派出與關稅談判的代表，我方代表應會自然與之接觸。

立委關切我國是否有針對川習會的影響進行預判評估。林佳龍重申，他們與美方密切溝通，依照川普「談判大師」的風格，美中現在要談的問題很多，台灣現在不是重點，外交部有進行沙盤推演，想定各種可能。

林：美方不斷強調堅定支持台灣

林佳龍表示，川習會的重點不在於處理兩岸關係，美方有不斷強調對台的堅定支持，且美國與中國互動不會傷害到台灣；美國針對台灣有「台灣關係法」與六項保證，因此台灣議題「不是任何總統單方面可以去談的」，美國的對台政策及對中政策是不同的。

林佳龍也指出，中國在多方面企圖改變現狀，台灣對美國來講有共同利益且理念相近，台美關係在近一年以來「川普2.0」中，政策延續性很清楚。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法