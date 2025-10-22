為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    館長宣布光復節赴北京 國台辦：共享做中國人的自豪和尊嚴

    2025/10/22 12:35 記者鍾麗華／台北報導
    台灣光復80週年將屆，北京將邀請台灣政黨人士、統派組織赴中參加紀念活動，台灣網紅「館長」陳之漢昨表示將於25日起到北京、東北、廈門。中國國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日表示，「歡迎台灣同胞以各種方式和大陸同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，共享做堂堂正正中國人的自豪和尊嚴。」

    朱鳳蓮稱，北京是千年古都，也是國際化大都市。一首「北京歡迎你」，唱出了北京人歡迎八方來客體驗濃郁歷史文化底蘊和蓬勃現代化都市活力的熱情。為了便利台灣同胞來往中國，北京推出了一系列便利措施，比如台灣「首來族」申辦台胞證免收證件費，沒有辦理台胞證的台胞可以在所有符合條件的口岸落地辦理一次有效台胞證，現在台胞來中國是可以「想來就來，說走就走」。

    朱鳳蓮說，我們歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來北京、來中國各地走走看看，進行各種文化體驗、科技體驗、生活體驗，談交流、談合作、談未來，用各種方式發現中國、瞭解中國、喜歡中國，與更多朋友分享見聞、分享機遇。

    對是否邀請館長參加紀念台灣光復80週年大會，朱鳳蓮說，大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席。「我們也歡迎台灣同胞以各種方式和大陸同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，共享做堂堂正正中國人的自豪和尊嚴。」

