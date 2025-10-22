三度來台為安倍銅像獻花 安倍夫人：感謝台灣當她是自己人

安倍昭惠感謝台灣把她當成自己人。（記者李惠洲攝）

日本前首相安倍晉三遇刺已過3年，台、日兩國人民對他仍心存感念，今天上午安倍遺孀安倍昭惠，率日本安倍後援會成員150人，在高雄市長陳其邁、議長康裕成陪同下，前往高雄紅毛港保安堂安倍銅像前獻花，她致詞感謝台灣人對安倍的愛護，並當她是自己人一樣，她特別在銅像前對安倍報告，高市早苗當選首相的消息，相信她一定會努力保持台日關係友好。

安倍昭惠昨天拜訪總統府，總統賴清德親自接見，今上午安倍昭惠第3度來到高雄紅毛港保安堂，為安倍銅像獻花，也參訪新落成的安倍紀念公園。安倍昭惠致詞說，安倍逝世3年，每次來台灣都感受到台灣人對她的愛護，在日本都還沒有安倍的銅像，而台灣卻已經有了，她可以感受到先生一定很感謝大家對他的支持喜愛。

她說，昨天高市早苗確定當選日本首相，她特別在銅像前向安倍報告此事，他一定會為她加油，她是日本第一位女首相，相信她未來也一定會努力保持台日關係友好。

保安堂主委張吉雄說，安倍當年是傾全國之力支持台灣，她特別對安倍夫人說，台灣、日本不只是兄弟還是一家人，「妳才是這裡的主人」、「地方雖然小，但請把這裡當成自己的家」保安堂最後席開15桌，以台灣特有的辦桌方式宴請安倍後援會150位成員，希望讓一行人感受台灣南部人的熱情。

安倍夫人三度來台為安倍銅像獻花。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁、議長康裕成全程陪同安倍夫人。（記者李惠洲攝）

安倍昭惠（右三）參訪新落成的安倍紀念公園。（記者李惠洲攝）

