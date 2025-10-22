鏡週刊踢爆揭弊收錢、小姨子是狗仔金主 黃國昌：已提告

民眾黨立委黃國昌。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌昨被鏡週刊爆料，指支付狗仔薪資的凱思國際金主正是黃國昌妻妹高翬，甚至被爆找黃揭弊卻被要百萬元，黃國昌昨喊話要求鏡週刊與記者為假新聞道歉，否則將提告；黃國昌今於立法院受訪表示，目前已提告、提兩個訴訟，他不會像民進黨的政客，很Low、還在那邊按鈴，告哪個部分到法院講就好了。

鏡週刊也踢爆，央廣某涉案員工找黃國昌揭弊，被其助理反過來要了百萬元。黃國昌今再度說，匯款單是什麼時候拿出來？姻親是哪位？稱港資、中資的證據在哪裡？說他用造假截圖，什麼時候要公開道歉？

請繼續往下閱讀...

黃國昌批評，鏡電視跟鏡週刊貫徹潑完糞就跑的哲學，有沒有一點新聞基本倫理？他再說一次鏡電視跟鏡週刊什麼時候要公開道歉？誣指他用造假的截圖被狠狠打臉，說是他的姻親匯款100萬，又拿不出任何的證據。

黃國昌也說，聽說撰稿記者還在狡辯，說他沒有寫匯款，鏡週刊上面的標題就寫了大大的匯款，想幫自己找下台階說「不是匯款」，連基本的事實都搞不清楚，就急著潑糞，他不玩這種文字遊戲，沒有投資、沒有注資，什麼資都沒有，鏡週刊跟鏡電視什麼時候要道歉？做假新聞可以不用負責任？

黃國昌強調，目前已提告、提兩個訴訟，他不會像民進黨的政客，很Low、還在那邊按鈴，告哪個部分到法院講就好了，今天鏡電視在這邊問，應該也算涉己新聞，鏡電視也是被告，但鏡週刊有些報導，他也不曉得，沒人敢負責，掛名社會組、不知道誰撰稿，但沒關係就讓檢察官去調查，到底是誰要為虛偽造假不實的報導負責任？

黃國昌不滿表示，他站在這邊針對這種垃圾問題，他回答了幾次，結果每次潑完糞以後，提出指控的人、造謠的人、造假的人，完全不用負任何責任，只要出一張嘴，問一些毫無事實根據的問題。

黃國昌質疑，新聞基本的倫理，新聞基本操作的準則到底在哪？蕩然無存！鏡週刊昨天說要端大菜，結果端出一盆餿水出來，被他狠狠打臉後，腦羞成怒，昨天丟的聲明，他看了都對鏡週刊的人汗顏，哪是一個受過文字訓練的人寫出來的東西？但他沒有要隨著他們想要移轉問題的焦點而起舞。

黃國昌說，他真不知道要沒有羞恥心到什麼程度，才連這種話都講得出來，他滿足他們想要自己找下台階，「我現在幫你把下台階給拆了，不僅沒有匯款、也沒有注資，也沒有投資，什麼資都沒有，做這種假新聞、做虛偽不實報導的人，應該要負起法律責任，其他的事情到法院去跟檢察官講、去跟律師講。」

