曝非洲豬瘟爆發時間線！卓冠廷開轟：台中市政府拖10天才採檢

國內傳出疑似非洲豬瘟疫情。豬隻示意圖，非此新聞相關豬隻。（資料照，記者黃淑莉攝）

農業部今（22）日召開緊急記者會，公布台中梧棲一處使用廚餘餵養的養豬場出現疑似國內首例非洲豬瘟病毒案例。民進黨發言人卓冠廷痛批，本月10日就出現豬隻死亡，台中市政府拖10天才採驗異常死亡豬隻，「到底在搞什麼？」

卓冠廷今日在臉書發文表示，本月10日開始出現豬隻死亡，14日台中市政府就已經因為「死亡數量異常」去訪視，結果沒採樣。

請繼續往下閱讀...

10月20日，累計到117隻豬隻死亡，台中市政府才去採檢檢驗。10月21日農業部獸醫所收到檢體，當晚6點通報農業部檢驗結果呈現非洲豬瘟核酸陽性。22日凌晨，農業部防止擴散採預防性撲殺、全面消毒。

卓冠廷也批評，2019年為了防制非洲豬瘟，全國守護滷肉飯、2020年台灣歷經口蹄疫後24年封鎖期後正式除名，也才五年的事，「台中不是沒經歷過，天下太平過太爽了是嗎？」

梧棲養豬場出現疑似首例非洲豬瘟病毒案例，雖仍還待血清病毒分離檢測二次確認，農業部次長杜文珍表示，為展現我國負責的態度，即起所有豬肉暫停出口。

自2018年起亞洲包含中國等國爆發嚴重非洲豬瘟疫情，我國採取邊境嚴守策略，所有的廚餘養豬場的廚餘蒸煮設備等也受環保單位檢核，今年6月更獲得世界動物衛生組織（WOAH）認定為非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟非疫國，是亞洲唯一三大豬病非疫國，但仍擋不住非洲豬瘟的入侵。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法