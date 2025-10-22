現職軍公教恐領不到退休金！民進黨轟：藍白扼殺年改不要臉

民進黨今天召開「國民黨迷途知返 年改莫走回頭路」記者會，由發言人吳崢（左）、立法院民進黨團書記長陳培瑜出席說明。（記者田裕華攝）

國民黨立委推動「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」，要求停砍公立學校教職員退休金、停止所得替代率逐年降低等。民進黨今（22日）示警，此舉將扼殺年金改革，造成退撫基金提前破產，現職軍公教人員未來恐領不到退休金，「藍白不要臉，認為自己沒辦法回中央執政，就製造麻煩、掏空國庫、破壞世代正義！」

民進黨今天召開「國民黨迷途知返 年改莫走回頭路」記者會，由發言人吳崢、立法院民進黨團書記長陳培瑜出席說明。吳崢回顧，2016年蔡英文總統上任後，經過一番劇烈社會對話，才完成年金改革的艱鉅任務。一旦國民黨凍結年改，對國家財政將造成沉重負擔，退撫基金未來破產，現職的軍公教人員可能都領不到退休金。

馬英九曾稱年改刻不容緩 綠批藍自我打臉

吳崢指出，過去國民黨籍的前總統馬英九、前副總統吳敦義、前行政院長江宜樺及前考試院長關中，皆表達推動年改刻不容緩，但國民黨打臉過去的自己，企圖修法中止年改；一旦被得逞，依退撫基金第九次精算報告，未來五年國家將支出超過2300億元以上，使公教退休基金分別提前在2042年及2040年破產，如此引鴆止渴的法案，呼籲社會千萬不能讓國民黨極其不理性的修法提案通過。

陳培瑜表示，蔡政府扛下世代正義重擔，年金改革的目標是「領得久、領得多、大家都領得到」，仍有很多勞工及現職公教人員，領的薪資比退休人員所領退休金更少，現在停止年改，難道沒有世代不公的問題？

陳培瑜痛批，藍白不要臉，還持續要相關行政單位提出說法。國民黨自認沒辦法回到中央執政，就這樣製造麻煩、掏空國庫、破壞世代正義；她也拜託國民黨、民眾黨立委，停止年金改革的修法程序，不要碾壓表決、不要出一張嘴，這不是丟給民進黨負責，而是讓2300萬人為其錯誤買單。

立院民進黨團書記長陳培瑜今說明，目前仍有很多勞工及現職公教人員，比退休人員所領的退休金更少。（記者田裕華攝）

