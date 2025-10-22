兵役體位修正！BMI大於才45免役 扁平足改服替代役

內政部役政司長沈哲芳。（資料照）

藝人閃兵案延燒，國防部、內政部研擬修正役男體位判定標準。役政司長沈哲芳今天表示，未來體位判定標準將加嚴，BMI值在15到45之間都必須服役，且血壓必須達到心臟、器官有實質病變才能免疫；他也透露，未來扁平足將從免役調整為替代役。本報以身高170公分試算，體重免役標準從101.3公斤提升到130.05公斤。

立法院內政委員會今天邀請內政部就「替代役訓練及備役召集運用」進行專題報告，並備質詢。國民黨立委羅廷瑋質詢詢問役男偽造體位的方式，內政部長劉世芳答詢說，包括僵直性脊椎炎、精神疾病、氣胸，以及有相當多起高血壓。

對於體位修正標準，沈哲芳表示，這次體位區分標準要把BMI值大幅度提升，如果要達到免役，BMI值要達到45，「要用增重方式達到免役，幾乎不可能」。他也強調，血壓調整會是他們的重中之重，未來血壓必須要達到心臟、器官有實質病變，才能達到免役體位，且未來量血壓必須進行住院檢查。

羅廷瑋追問，對於已經確認涉及妨害兵役的役男，在法律責任之外，內政部會如何處理役期或服役義務。沈哲芳說，36歲以內，一定要回來補服役；由於37歲後已經除役，有立委建議應補服兵役，但這部分還在討論。

沈哲芳會後受訪補充，目前已經進行三次研議體位標準並大致定案，未來BMI值在15至45之間都必須服役，但還需要找醫學會做更進一步的協商；此外，過去扁平足足弓角小於168度即免役，但雖然他們不適合當常備役，但適合當替代役，整體體位標準193項逐項檢討。

根據現行體位區分標準，役齡男子經徵兵檢查後，會依檢查結果區分為常備役體位、替代役體位與免役體位。其中，BMI值超過35或低於15者可獲免役。此次修正將門檻調整為BMI超過45才免役，以身高170公分計算，現行體重超過101.3公斤即可免役，未來將上修至130.05公斤。

