    被爆岳父建案阻逃生通道、用易燃建材 黃國昌：拿舊聞攻擊

    2025/10/22 12:04 記者楊心慧／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌被爆岳父高熙治所設立的恆合建設公司，在捷運旁的新建案竟將1樓大門外推阻擋逃生通道，更在公共空間使用易燃材料，危及住戶安全，住戶拒絕入住反而被建商威脅沒收400萬元違約金。黃國昌今在立法院受訪表示，毫無所悉，一切依法辦理；但他也說，鏡週刊對他潑糞不成，就找以前的舊聞出來攻擊岳父、很丟臉。

    週刊爆料，有名鄭姓男子過去購買恆合建設房子產生糾紛，跟黃國昌求助卻沒協助對方。對此，黃國昌今表示，冷飯熱炒，鏡週刊現在對他及他老婆、小姨子潑糞不成，結果回去找以前的舊聞出來攻擊岳父，鏡週刊丟不丟臉？丟的臉夠多了吧！這是舊聞，大家自己回去看，早就回應過了。

    另外，政治工作者周軒質疑現任負責人是高翬的「恆合營造有限公司」，登記地址與黃國昌的服務處一樣？黃國昌則說，這也是舊聞，現在還拿舊聞出來炒，民進黨的政客跟綠媒要幫民進黨的側翼認真一點，要好好查證，拿這些舊聞出來，東影射西影射，「不是說要用反滲透法辦我嗎？不是說要用國安法辦我嗎？」

