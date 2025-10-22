為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    黃國昌「蓋牌式提告」鏡週刊！ 黃帝穎指出「明顯異常」：顯得心虛

    2025/10/22 13:12
    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌被鏡週刊爆出指揮狗仔及涉入央廣駭客吳姓工程師相關案件，黃國昌揚言提告。對此，律師黃帝穎指出，黃國昌今稱已提告，被媒體問「告哪個部分」時竟不敢講清楚，明顯異常。黃帝穎也說，這種「蓋牌式提告」反顯得他「異常心虛」。

    黃帝穎今日在臉書發文表示，黃國昌嗆告鏡週刊邁入第5天，今天說已經提告，但正常公眾人物若認定報導不實，會在提告時說明事實，才有藉由提告澄清事實及平衡輿論的意義，黃國昌竟不敢講清楚報導是哪部分不實遭提告，反顯得異常心虛。

    黃帝穎指出，黃國昌今被媒體問何時提告，黃國昌回應「提了啦！我不會像民進黨一樣很Low，還在那邊按鈴，我已經提了兩個訴訟」，但媒體追問「告哪個部分？」他則說「告哪個部分到法院再講好了」。黃帝穎說，黃國昌「蓋牌式提告」，不敢講清楚報導哪部分不實，違背公眾人物提告澄清事實及平衡輿論的常態，「黃國昌明顯異常心虛！」

    黃帝穎說，鏡週刊數週前拿出黃國昌狗仔對話截圖，指控黃國昌長期指揮狗仔跟監政敵，直批「世紀醜聞」，黃國昌當時不敢說提告，黃僅在吳姓工程師對話報導後揚言提告，但卻不敢說明提告全案應澄清的事實，反凸顯黃國昌始終未回應「養狗仔錢從哪裡來」等社會質疑，「黃國昌蓋牌式提告更顯心虛！」

