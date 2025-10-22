為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北京慶祝台灣光復80週年活動 國台辦稱共享做「堂堂正正中國人」

    2025/10/22 12:00 記者鍾麗華／台北報導
    台灣光復80週年將屆，北京將邀請台灣政黨人士、統派組織赴中參加紀念活動，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日在例行記者會表示，紀念大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席，讓台灣同胞積極參與。（資料照）

    台灣光復80週年將屆，北京將邀請台灣政黨人士、統派組織赴中參加紀念活動，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日在例行記者會表示，紀念大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席，讓台灣同胞積極參與。（資料照）

    台灣光復80週年將屆，北京將邀請台灣政黨人士、統派組織赴中參加紀念活動，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日在例行記者會表示，紀念大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席，讓台灣同胞積極參與，與中國同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，共享做「堂堂正正中國人」的自豪和尊嚴。不過，我陸委會已宣布，明令禁止中央與地方公職人員參加。

    朱鳳蓮稱，今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，也是「台灣光復80週年」。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。紀念大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席，大會前後還將組織參訪交流活動。

    朱鳳蓮指出，今年以來，兩岸同胞和各界有識之士秉持民族大義和正確史觀，在兩岸多地舉辦了一系列紀念抗戰勝利和台灣光復的活動，台灣同胞積極參與，與中國同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，共享做「堂堂正正中國人」的自豪和尊嚴。

    不過，我陸委會發言人梁文傑日前已強調，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加，並呼籲我各級學校教職人員，及各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，以國家利益為先，切勿參加此類由中方主導或呼應中方主張的相關活動。

    梁文傑說，今年是二次世界大戰結束80週年，80年前，中華民國軍民付出巨大犧牲擊敗侵略者；今年也是古寧頭戰役勝利76週年，1949年10月25日，我軍民團結一致，成功抵抗來犯共軍，全體台灣人民共同守住台、澎、金、馬，也守住了中華民國的主權，銘記這段歷史，反抗侵略者併吞，才是紀念這個日子的真正意義。

    梁文傑強調，中共近年來一再虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的錯假敘事，扭曲二戰歷史文件，宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的虛偽政治框架，並企圖透過舉辦各類型活動，達到矮化我國及捏造台灣屬於中華人民共和國的目的。然而鐵的事實是，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣從未為中華人民共和國統治。

