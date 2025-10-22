昔為台灣力擋非洲豬瘟近7年今破功！ 前行政院長蘇貞昌出聲了

行政院前院長蘇貞昌在2019年1月至2023年1月任職期間嚴防非洲豬瘟，讓台灣成功在2024年11月獲世界動物衛生組織認證為非洲豬瘟非疫國。（資料照）

台中市梧棲區1處養豬場傳出感染非洲豬瘟，讓台灣7年防守破功；行政院前院長蘇貞昌在2019年1月至2023年1月任職期間嚴防非洲豬瘟，讓台灣成功在2024年11月獲世界動物衛生組織認證為非洲豬瘟非疫國，在台中傳出疑似疫情後，蘇貞昌也在臉書出聲。

蘇貞昌今（22日）在臉書表示，這些年以來，中國周邊國家中，由於台灣防疫最早啟動、做得最好，中央地方又能通力合作，從國家邊境防疫到地方的廚餘處理都做到滴水不漏，所以只有台灣和日本擋住了非洲豬瘟，而台灣更是亞洲唯一3大豬病非疫國。現台中市出現疑似個案，除了阻絕可能的疫情擴散，也要再仔細檢視每一個防疫環節有沒有落實。

蘇貞昌強調，這件事何等重大，不僅關係到國人的每一餐，還牽涉上千億的肉品產業，地方和中央一定要全力以赴，守住台灣豬。他也重申「非洲豬瘟並不會傳染給人類，一般民眾無須恐慌，我們要全力支持各級政府的防疫作為，並防堵各種不實訊息，讓防疫工作能夠順利進行。」

行政院前院長蘇貞昌2019年1月初上任第1天，就前往桃園了解非洲豬瘟防疫業務，在桃園機場防治簡報會議中，由於防檢局官員對蘇揆的提問一問三不知，當場被飆罵。隨後在車上立即去電內政部長徐國勇，指示協調警政署加派警力，協助桃園機場過年前強化檢查強度，自疫區入境者的手提行李要百分之百檢驗，希望全面防堵病毒，保護國內豬農。

