為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    同個週六兩樣情！路透報導北京辦「台灣光復」、台北辦同志遊行

    2025/10/22 11:49 編譯陳成良／綜合報導
    中國國台辦發言人朱鳳蓮宣布，中國政府計畫於本週末舉辦「台灣光復80週年」紀念活動，並廣邀台灣人士參加。（路透檔案照）

    中國國台辦發言人朱鳳蓮宣布，中國政府計畫於本週末舉辦「台灣光復80週年」紀念活動，並廣邀台灣人士參加。（路透檔案照）

    國際知名通訊社「路透」22日報導，中國政府計畫於本週末高調舉辦「台灣光復80週年」紀念活動，並廣邀台灣人士參加；但我國政府已明令禁止官員出席，反擊北京試圖扭曲歷史。報導並提及，台北將於同日舉辦東亞最大規模的同志驕傲大遊行。

    據報導，中國國台辦發言人朱鳳蓮23日在北京宣布此項活動，並稱「台灣光復」是包括台灣同胞在內的全體中國人民，浴血奮戰換來的「抗日戰爭的重大勝利成果」，理應由「兩岸同胞共同紀念」。

    報導引述三名外交消息人士的說法指出，該活動預計於週六（25日）上午在北京人民大會堂舉行。「路透」也為國際讀者補充背景，說明「光復」（retrocession）一詞，是指1945年日本將台灣交還給當時統治中國的中華民國政府。

    對於北京的舉動，報導中明確指出，我國政府已在上週禁止官員參加任何在中國舉辦的相關活動，並稱北京是在「為自身目的扭曲歷史」。報導點出，兩岸今年以來已多次因二戰結束80週年的歷史詮釋問題爆發衝突，我方一再重申，對日抗戰的主體是「中華民國」，而非1949年才成立的「中華人民共和國」。

    「路透」在這篇發自北京的報導結尾處提及，就在北京舉行紀念活動的同一天，台北25日將迎來一場不同的活動：東亞最大規模的同志驕傲大遊行，一場對LGBTQ+平權與多元性的喧騰慶典。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播