同個週六兩樣情！路透報導北京辦「台灣光復」、台北辦同志遊行

中國國台辦發言人朱鳳蓮宣布，中國政府計畫於本週末舉辦「台灣光復80週年」紀念活動，並廣邀台灣人士參加。（路透檔案照）

國際知名通訊社「路透」22日報導，中國政府計畫於本週末高調舉辦「台灣光復80週年」紀念活動，並廣邀台灣人士參加；但我國政府已明令禁止官員出席，反擊北京試圖扭曲歷史。報導並提及，台北將於同日舉辦東亞最大規模的同志驕傲大遊行。

據報導，中國國台辦發言人朱鳳蓮23日在北京宣布此項活動，並稱「台灣光復」是包括台灣同胞在內的全體中國人民，浴血奮戰換來的「抗日戰爭的重大勝利成果」，理應由「兩岸同胞共同紀念」。

請繼續往下閱讀...

報導引述三名外交消息人士的說法指出，該活動預計於週六（25日）上午在北京人民大會堂舉行。「路透」也為國際讀者補充背景，說明「光復」（retrocession）一詞，是指1945年日本將台灣交還給當時統治中國的中華民國政府。

對於北京的舉動，報導中明確指出，我國政府已在上週禁止官員參加任何在中國舉辦的相關活動，並稱北京是在「為自身目的扭曲歷史」。報導點出，兩岸今年以來已多次因二戰結束80週年的歷史詮釋問題爆發衝突，我方一再重申，對日抗戰的主體是「中華民國」，而非1949年才成立的「中華人民共和國」。

「路透」在這篇發自北京的報導結尾處提及，就在北京舉行紀念活動的同一天，台北25日將迎來一場不同的活動：東亞最大規模的同志驕傲大遊行，一場對LGBTQ+平權與多元性的喧騰慶典。

