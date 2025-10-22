外送員專法政院版進入整合階段！洪申翰盼併案審查

立法院社會福利及衛生環境委員會22日審查外送平台管理暨從業人員權益保障法草案，勞動部長洪申翰列席備詢。（記者羅沛德攝）

立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」，並邀請洪申翰進行備詢。勞動部長洪申翰表示，近幾個月勞動部也積極跟外送員社群研議，要如何設計條文，但因專法涉及跨部會，盼委員會多給一點時間，勞動部會盡快提出版本在委員會併案審查。

洪申翰會前受訪時說，朝野提出的法案，是對外送員權益保障跨出一大步 。由於外送平台運作涉及外送員、消費者、合作商家，涉及多元利害相關方，是跨部會分工合作重要議題，勞動部已經透過行政規則及指引來保障外送員相關權益，也在上會期提出「職安法修正草案」增訂第51條之1，將外送員作業危害預防從準用改為適用，對平台有更進一步的強制力。

針對外送員報酬保障、停權申訴、契約規範、變更條件及保險權益等，洪申翰表示，勞動部經檢討後，盼將上述相關權益朝向法制化方向處理，並與朝野委員討論，近幾個月勞動部也積極跟外送員社群研議，要如何設計條文。

媒體追問，接下來是否會有勞動部或行政院版的「外送員專法草案」，洪申翰說，經過幾個月研議，已進入最後階段，因涉及跨部會法制程序相對複雜，還需要整合。若衛環委員會願意多給勞動部一點時間，他們會加速、盡快提出版本，在委員會併案審查。

