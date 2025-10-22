參戰2026！蘇巧慧親遞戰帖選新北市長 有信心讓新北更會衝

民進黨立委蘇巧慧今天到民進黨中央黨部遞交參選意願表，由組織部主任張志豪（左）迎接收件。（記者田裕華攝）

民進黨布局2026地方選戰，日前發函徵召區的13個縣市黨部，有意參選者可填寫參選意願表並送至中央黨部。有意角逐新北市長的民進黨立委蘇巧慧今（22日）親自赴黨中央遞件，並強調她對這一戰有信心，讓新北市煥然一新、更好、更會衝，也要讓民進黨新北隊成為最強棒。

蘇巧慧今天上午親自赴黨中央組織部遞交意願表，由組織部主任張志豪迎接收件。據了解，蘇是首位向中央黨部公開遞件的人選，也是目前唯一報名參選新北市長。

蘇巧慧會後受訪表示，她今天利用立法院開會和地方行程的中間，特別按民進黨選對會的規定，到黨中央正式遞交直轄市長參選意願表，希望自己能夠在2026這一局，代表民進黨成為新北市長候選人，為民進黨守下這一城。

張志豪則說明，在10月31日下午5時前，向組織部來遞交表達意願表，就可以表達意願，屆時將彙整成一個總表，送交選對會成員做參酌使用。

被問及是否有信心贏得提名，蘇巧慧說，她已經讓新北市民檢驗10年，也利用這段時間證明，她和她的團隊觀念創新、行動力強，這段時間也向更多的新北市民請益、聽取大家的意見，也收到很多鼓勵，她在這一戰有信心，可以讓新北市煥然一新，更新、更好、更會衝，也希望用這樣的態度帶領新北隊，讓民進黨新北隊在2026成為最強棒。

此外，國民黨新任主席鄭麗文日前表示，新北市必定是國民黨，被解讀為「藍白合」埋下變數。蘇巧慧回應，每個政黨各自推出人選是很自然的事情，其他的黨要怎麼討論合作、競爭，這都是他黨事務，「我們自己就是從一而終，對新北提出最好的理想、最好的計畫，希望新北市民認真檢視我們，也希望我們能夠成為帶領新北最好的這一棒」。

