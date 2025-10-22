國民黨縣市長提名待新主席上任推動 多縣市已有規劃人選

國民黨2026縣市長選舉提名作業仍待主席當選人鄭麗文11月1日到任後確定，但目前在很多縣市都已經有規劃人選。（資料照）

相較民進黨今天將完成2026縣市長選舉首波提名，最近才剛結束黨主席選舉的國民黨，由於主席當選人鄭麗文11月1日才要上任，後續提名作業規劃工作尚待新黨魁到任後決定，不過，國民黨組發會主委許宇甄日前受訪指出，國民黨在很多縣市都已經有縣市長規劃人選，而且都是一時之選。

台中江啟臣出線機會大 雲林張嘉郡可望接棒

2026年藍營將有9位「2018勝選『嬰兒潮』」的百里侯即將任滿卸職，包括新北市、台中市等藍營執政地區，其中新北市可能人選包括現任新北市長侯友宜屬意接班的新北副市長劉和然與台北市副市長李四川，另外還有國民黨立委洪孟楷，台中市方面一般認為背後有台中紅派支持的立法院副院長江啟臣出線機會最大。

在非直轄市部分，目前情勢比較明朗的有雲林縣，張派規劃現任立委張嘉郡接班姑姑、現任縣長張麗善；彰化縣部分，傳聞國民黨中央屬意由立委謝衣鳯參選。

嘉縣及南高屏 擬由不分區立委上陣

在非藍營執政選區中，目前國民黨內部已經有人選共識的縣市，分別為嘉義縣由不分區立委王育敏角逐，台南市有不分區立委謝龍介，高雄市為不分區立委柯志恩，屏東縣由不分區立委蘇清泉參選。

至於將尋求連任的藍營縣市長，包括基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華都確定會獲得提名，而當年違紀參選被國民黨開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦，也可望獲國民黨禮讓不提名。

另外，國民黨在台東縣部分目前浮出的人選是台東縣議長吳秀華，金門縣部分則有積極表態布局的立委陳玉珍；至於其他縣市人選目前情勢仍尚未明朗。

