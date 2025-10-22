岳父被爆違建黃國昌批「潑糞」 鏡週刊22字聲明反嗆「關了他」

民眾黨黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌近日連環捲入「養狗仔」與「駭客攻擊」爭議，今（22）日又遭《鏡週刊》爆料，指其岳父高熙治設立的恆合建設公司，在捷運旁的新建案涉嫌違規施工，不僅將一樓大門外推占用逃生通道，還在公共空間使用易燃材料，導致部分住戶拒絕入住卻遭建商威脅沒收400萬元違約金。黃國昌今（22）日表示，毫無所悉，一切依法辦理，並批評鏡週刊對他潑糞不成，就找舊聞來攻擊岳父很丟臉。對此，鏡週刊稍早也回應了。

鏡週刊今日爆料指出，一名鄭姓男子過去購買恆合建設房子產生糾紛，跟黃國昌求助卻沒協助對方。對此，黃國昌受訪時回應，冷飯熱炒，鏡週刊現在對他及他老婆、小姨子潑糞不成，結果回去找以前的舊聞出來攻擊岳父，鏡週刊丟不丟臉？丟的臉夠多了吧！這是舊聞，大家自己回去看，早就回應過了。

請繼續往下閱讀...

鏡週刊稍早針對黃國昌的發言作出簡短回應，僅一句「黃委員『錄音式』發言聽不膩嗎？關了他。就是本刊的回應」，語帶譏諷的聲明瞬間引發網友熱烈討論，「帥到不行！」、「哈哈哈，鏡週刊好派！」、「好嗆好愛」、「哈哈 不用跟黃國昌廢話太多的意思」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法